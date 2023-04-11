Александр СКИБА: «Необходимо проявлять инициативу и развивать жизнь в регионах»

Александр СКИБА, директор ЧСУП «Редигерово-Агро»:

– Послание Президента Республики Беларусь к народу и парламенту отличалось убедительностью, простотой и доходчивостью. Это был честный разговор обо всем, что касается каждого из нас, откровенный взгляд на экономическую и политическую ситуацию в стране и за ее пределами.

Глава государства обозначил задачи, которые необходимо выполнить нам на местах. Каждый труженик, а тем более – руководитель, должен четко делать свое дело, отвечать за доверенный ему участок деятельности.

Нам, занятым в сельскохозяйственной отрасли, особенно важно соблюдать технологические регламенты и производственную дисциплину, искоренять негативные факторы. Главное направление – развитие экономики и увеличение валовой прибыли. Но иногда добиваться высоких показателей непросто, учитывая специфику работы, зависимость от погодных факторов. Это частые заморозки, засуха, подтопления, последствия шквалистого ветра. Приходится прикладывать максимум усилий, чтобы выстоять. И помогают в этом слаженность в коллективе, взаимовыручка, терпение и полученный опыт.

По мнению Президента, необходимо поддерживать смелые идеи. В стране есть много энтузиастов, которые не боятся двигаться вперед, проявляют инициативу и берут на себя ответственность за начатое дело. Это важный момент и для нас, ведь не всегда получается действовать по накатанной схеме, в рамках инструкций, если этого требует производственная необходимость, приходится в чем-то быть новатором, первопроходцем. А это не так просто.

Много на высокой трибуне было сказано про молодежь, ее место в экономической жизни страны и развитии регионов. На местах нам необходимо создавать оптимальные условия для труда и жизни молодых специалистов и представителей рабочих профессий. Проще говоря, воспитывать преданных своей земле тружеников. Для нынешнего времени это актуальный вопрос, юноши и девушки стремятся строить свое будущее не в родной глубинке. Необходимо заинтересовать их, помочь найти себя в аграрной сфере. Чтобы через десятилетия здесь было кому выращивать скот и обрабатывать землю.

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