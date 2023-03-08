Алла Кошель из Микашевич всегда на высоте (Лунинецкий район)

Алла Кошель – крановщица ОАО «Спецжелезобетон». Такую, можно сказать, редкую для женщины профессию выбрала по совету свекрови, которая на протяжении многих лет работала также крановщицей на соседнем РУПП «Гранит».

Мы часто разделяем профессии на мужские и женские, как, впрочем, и домашние обязанности. Но где та черта, за которой начинается сфера деятельности представителей уже другого пола? «Не женское это дело», – говорят люди о той или иной работе. Но очаровательная крановщица так не считает.

– Женщины, управляя краном, работают более мягко, внимательно, аккуратно, мужчины же – резковато и не всегда так ответственны, как мы, – говорит Алла Кошель. – Но в любом случае тут нужны выдержка и стальные нервы, а это не от пола зависит. Мне нравится здесь работать. Коллектив у нас дружный, чуткое руководство.

На работе у Аллы Васильевны свободных минут почти нет – все время приходится быть на высоте – в прямом и переносном смысле слова. Вся жизнь в движении! По натуре она человек мягкий, старается быть со всеми тактичной, ведь в общении с людьми, по ее мнению, это должно быть на первом месте. Она уверена, что оставаться женственной можно и, управляя краном. Ей легко держать себя «в форме»: каждый день по нескольку раз приходится делать «зарядку». Ведь подъем по лестнице крана – отличная тренировка для мышц!

Как у настоящей женщины, в гардеробе у Аллы Кошель много платьев и костюмов, она любит выглядеть красиво и стильно. Хотя чаще носит брюки, поскольку в свободное время и в выходные дни трудится на приусадебном участке. Здесь же предпочитает отдыхать всей семьей и удивлять близких и родных вкусными шашлыками и изумительной ухой. Алла Васильевна – уроженка деревни Семигостичи Столинского района, но Микашевичи давно стали для нее родным городом, где сама закончила школу, а позже – старшая дочь Анастасия, а теперь и младшая Диана учится в той же СШ №1. Дома она – заботливая мама, любящая жена и прекрасная хозяйка.

– По жизни я оптимистка в любой ситуации! – замечает Алла Кошель. – На работе управляю краном, а вообще – своей судьбой: поворачиваю ее в позитивное русло. Хочу всем женщинам пожелать любви к своей работе, какой бы она ни была. Только так жизнь будет интереснее, а рабочие дни будут приносить удовольствие…

Елена Данилович

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