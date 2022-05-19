«Алло, ваша внучка попала в ДТП!»: в Брестской области с марта мошенники похитили свыше 225 тысяч рублей

Мошенники стараются задействовать различные схемы обмана наивных граждан. Они умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии, играют на человеческих чувствах и слабостях.

В 2022 году в Брестской области стали регистрироваться телефонные мошенничества, когда злоумышленники выманивают деньги якобы для виновных в ДТП родственников. Этой схемой аферисты промышляли несколько лет назад, а теперь снова взяли этот способ на вооружение. Жертвами в основном становятся люди старшего поколения, которые привыкли доверять окружающим, чем и пользуются социальные инженеры.

Только с марта текущего года в Бресте, Барановичах и Пинске возбуждено 17 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств, а сумма ущерба составила свыше 225 тысяч рублей.

Схема заключается в том, что потерпевшему звонит злоумышленник, представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что их родственник является виновником ДТП. Для подтверждения истории к разговору присоединяется псевдородственник и просит деньги, чтобы избежать уголовной ответственности и оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП.

Один из таких случаев произошел в Бресте, когда 43-летней женщине позвонила злоумышленница и представилась несовершеннолетней дочерью. Плачущим голосом она сказала, что стала виновницей ДТП, в котором тяжелые травмы получил водитель автомобиля. Затем трубку взял мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он пригрозил уголовной ответственностью для 17-летней девушки, а также самой матери за якобы ненадлежащее воспитание ребенка. И конечно же для «решения вопроса» нужно передать деньги курьеру. Вскоре, когда дочь пришла домой целая и невредимая, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Всего потерпевшая лишилась более 45 тысяч рублей.

В Барановичах совершены аналогичные случаи мошенничеств, когда пенсионерам звонили от имени их родственников, сообщали, что являются виновниками ДТП и необходимо передать деньги для решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. Спустя некоторое время к потерпевшим приезжал курьер и забирал деньги.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий курьер был установлен сотрудниками милиции и задержан. Им оказался 19-летний житель Барановичей. На допросе он рассказал, что в одном из мессенджеров ему поступило предложение легкого заработка. Необходимо лишь получать деньги от потерпевших. Часть суммы забирал себе, а остальное переводил на банковский счет. Мужчина раскаялся и пояснил, что осознавал преступность своих действий.

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приведенная схема мошенничества не ограничивается указанными примерами. Злоумышленники находят все новые и новые способы для достижения своих преступных замыслов.

Так как же уберечься от телефонных мошенничеств?

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать правила безопасного поведения и обязательно довести их до своих родных и близких, особенно до пожилых: