ОбществоПроисшествия

«Алло, ваша внучка попала в ДТП!»: в Брестской области с марта мошенники похитили свыше 225 тысяч рублей

19.05.2022
25
Мошенники стараются задействовать различные схемы обмана наивных граждан. Они умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии, играют на человеческих чувствах и слабостях. 
 
В 2022 году в Брестской области стали регистрироваться телефонные мошенничества, когда злоумышленники выманивают деньги якобы для виновных в ДТП родственников. Этой схемой аферисты промышляли несколько лет назад, а теперь снова взяли этот способ на вооружение. Жертвами в основном становятся люди старшего поколения, которые привыкли доверять окружающим, чем и пользуются социальные инженеры.
 
Только с марта текущего года в Бресте, Барановичах и Пинске возбуждено 17 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств, а сумма ущерба составила свыше 225 тысяч рублей.              
 
Схема заключается в том, что потерпевшему звонит злоумышленник, представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что их родственник является виновником ДТП. Для подтверждения истории к разговору присоединяется псевдородственник и просит деньги, чтобы избежать уголовной ответственности и оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП. 
 
Один из таких случаев произошел в Бресте, когда 43-летней женщине позвонила злоумышленница и представилась несовершеннолетней дочерью. Плачущим голосом она сказала, что стала виновницей ДТП, в котором тяжелые травмы получил водитель автомобиля. Затем трубку взял мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он пригрозил уголовной ответственностью для 17-летней девушки, а также самой матери за якобы ненадлежащее воспитание ребенка. И конечно же для «решения вопроса» нужно передать деньги курьеру. Вскоре, когда дочь пришла домой целая и невредимая, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. Всего потерпевшая лишилась более 45 тысяч рублей.
 
В Барановичах совершены аналогичные случаи мошенничеств, когда пенсионерам звонили от имени их родственников, сообщали, что являются виновниками ДТП и необходимо передать деньги для решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. Спустя некоторое время к потерпевшим приезжал курьер и забирал деньги. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий курьер был установлен сотрудниками милиции и задержан. Им оказался 19-летний житель Барановичей. На допросе он рассказал, что в одном из мессенджеров ему поступило предложение легкого заработка. Необходимо лишь получать деньги от потерпевших. Часть суммы забирал себе, а остальное переводил на банковский счет. Мужчина раскаялся и пояснил, что осознавал преступность своих действий.
 
В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 
 
Приведенная схема мошенничества не ограничивается указанными примерами. Злоумышленники находят все новые и новые способы для достижения своих преступных замыслов. 
 
Так как же уберечься от телефонных мошенничеств?
 
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать правила безопасного поведения и обязательно довести их до своих родных и близких, особенно до пожилых: 
  • ни в коем случае не поддавайтесь панике и под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем;
  • не следует доверять звонкам и сообщениям о том, что их родственник или знакомый попал в ДТП, задержан сотрудниками милиции за совершение преступления, особенно, если за этим следует просьба о перечислении денежных средств. Как показывает практика, звонок близкому человеку позволяет развеять сомнения и понять, что это мошенники пытаются завладеть вашими деньгами;
  • не следует передавать деньги незнакомым людям.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
 
Официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лауреаты республиканского смартмоба из СШ №1 Лунинца

Лауреаты республиканского смартмоба из СШ №1 Лунинца

19.05.2022
Photo of Лунинчане выступят на открытом первенстве Беларуси по водному поло «Мяч на воде»

Лунинчане выступят на открытом первенстве Беларуси по водному поло «Мяч на воде»

19.05.2022
Photo of В ЮНЕСКО рассмотрят вопрос по строительству забора в Беловежской пуще

В ЮНЕСКО рассмотрят вопрос по строительству забора в Беловежской пуще

19.05.2022
Photo of Рыба и и много чего ещё… Ярмарка в шатрах с 1 по 5 июня в Лунинце.

Рыба и и много чего ещё… Ярмарка в шатрах с 1 по 5 июня в Лунинце.

19.05.2022
Photo of Фотофакт: очередной БелАЗ для «Гранита» (Лунинецкий район)

Фотофакт: очередной БелАЗ для «Гранита» (Лунинецкий район)

19.05.2022
Photo of Мероприятия ко Дню работников физической культуры и спорта (Лунинецкий район)

Мероприятия ко Дню работников физической культуры и спорта (Лунинецкий район)

19.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть