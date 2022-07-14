Американская белая бабочка «атакует» Лунинец

В редакцию «Лунінецкіх навін» обратилась горожанка Татьяна Ярохович с просьбой обратить внимание на некоторые деревья, которые, как и в прошлом году, вновь атаковали вредители.

– Речь идет об американской белой бабочке, – рассказывает ведущий агроном-государственный инспектор районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Виктор Кравченко. – В Лунинце этот опасный карантинный вредитель впервые был выявлен в 2021 году, и в этих местах действовал карантинный режим. Увы, сегодня ситуация повторяется, и лиственные насаждения подвержены большой опасности.

Белоснежные бабочки имеют шелковистый отлив, иногда с темными точками. Отродившиеся гусеницы светло-желтые. С каждой последующей линькой окрас становится более темным с полосой лимонно-желтого цвета по бокам. Гусеница сильно опушена длинными волосками. Является многоядным вредителем, повреждая древесные, кустарниковые и травянистые растения, снижает их устойчивость к факторам внешней среды, замедляет прирост древостоя, приводит к потере декоративного, рекреационного и эстетического значения.

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц, состоящих из оплетенных паутиной листьев и ветвей растения. В начале это может быть несколько листочков, оплетенных паутиной, а позже – целая ветвь. Гнезда, разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5 метра, иногда паутиной оплетены целые деревья.

Обращаемся к руководителям всех форм хозяйствования, индивидуальным предпринимателям и гражданам! В случаях обнаружения насекомых, схожих по внешним признакам с американской белой бабочкой, а также паутинных гнезд с колониями гусениц, следует незамедлительно приступить к выполнению мероприятий, направленных на уничтожение данного карантинного вредителя:

Осуществлять срезку и уничтожение гнезд по мере их появления, сбор и уничтожение яйцекладок и скоплений молодых гусениц. В очагах вдоль дорог, в зонах отдыха, на территории детских учреждений следует уничтожить наиболее заселенные вредителем растения с последующим уничтожением методом сжигания на специально отведенных для этого участках с соблюдением правил экологической и пожарной безопасности. Проводить обработку заселенных деревьев и насаждений инсектицидами против листогрызущих насекомых и бактериальными препаратами, разрешенными к применению согласно Государственного реестра средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь. В зоне изолированных очагов, где мероприятия направлены на искоренение вредителя, проводить сплошные обработки с интервалом 10 дней. Обработку растений следует проводить в вечерние и утренние часы. Нельзя применять бактериальные препараты, если среднесуточная температура ниже 13°С, а также при выпадении осадков и наличии обильных рос на растениях. Оптимальная температура для их применения 18-28°С. В процессе использования препаратов следует обрабатывать все растение, а не отдельные гнезда.

Телефон для более подробной информации 3-11-05.

Записала Наталья Павлюкевич