Американский вредитель снова “атакует” Лунинец

Ещё в 2021 году на территории Лунинца выявлен опасный вредитель – американская белая бабочка – и установлен карантинный режим. И читатели районной газеты обращают внимание, что вредитель уже активизировался.

Как отметил в разговоре с журналистом “Лунінецкіх навін” ведущий агроном – государственный инспектор Лунинецкой районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Виктор Кравченко, бабочки вредителя белоснежные с шелковистым отливом, иногда с темными точками. Отродившиеся гусеницы светло-желтые. С каждой последующей линькой окрас становится более темным с полосой лимонно-желтого цвета по бокам тела. Гусеница сильно опушена.

Оптимальными условиями для развития и распространения американской белой бабочки являются температура воздуха в пределах 20-24°С и влажность 70-80%. В течение года развивается 2 полных поколения. Бабочки летают в мае и в середине лета. Эти периоды растянуты, могут продолжаться 20-30 дней, массовый вылет длится 11-14 дней.

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц. В начале это может быть несколько листочков, оплетенных паутиной, а позже – целая ветвь. Гнезда, разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5 метра.

Сотрудники инспекции просят руководителей всех форм хозяйствования, индивидуальных предпринимателей и граждан в случае обнаружения насекомых, схожих по внешним признакам с американской белой бабочкой, а также паутинных гнезд с колониями гусениц, незамедлительно приступить к выполнению мероприятий, направленных на уничтожение данного карантинного вредителя.

– В борьбе есть несколько простых правил, которых необходимо придерживаться, – говорит Виктор Викторович. – Одна из первоочередных мер – оперативная срезка и уничтожение гнезд, сбор и уничтожение яйцекладок и скоплений молодых гусениц. Начинать этот процесс необходимо со второй половины мая и продолжать в течение всего вегетационного периода. Стоит помнить, что самый действенный способ – сжигание пораженных растений с соблюдением правил экологической и пожарной безопасности.

Американская белая бабочка является многоядной, повреждает древесные, кустарниковые и травянистые растения, она снижает их устойчивость к факторам внешней среды, замедляет прирост древостоя, приводит к потере насаждениями декоративного, рекреационного и эстетического значения.

– На личных подсобных участках люди сами должны позаботиться о защите деревьев от вредителей, – уверен специалист. – Тем более для борьбы с бабочкой используются инсектициды против листогрызущих насекомых и бактериальные препараты. Например, «Каратэ», «Имидор», «Шарпей» и другие. Все названия доступны в Государственном реестре средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь. Обработку растений стоит проводить в вечерние и утренние часы. В процессе применения препаратов следует захватывать все растение, а не отдельные гнезда.

Только совместными усилиями можно противостоять этому опасному вредителю.

Алексей КОВАЛЕВ

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