Анатолий Насеня: диалоговые площадки – продолжение системной, многогранной работы по сохранению исторической правды (Лунинецкий район)

Таким мнением поделился член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по экономической политике Анатолий Насеня, комментируя итоги проведения диалоговой площадки «Беларусь единая».

Встреча прошла в Лунинце накануне Дня народного единства. Парламентарий вместе с аспирантом кафедры всеобщей истории Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина, лектором Брестской областной организации общества «Знание» Сергеем Жуком говорили о том, что в наши дни единство и сплоченность нации вокруг истинных ценностей становятся гарантом спокойствия и стабильности.

– Диалоговые площадки, которые проходят накануне праздника в различных регионах, являются продолжением системной, многогранной работы, которая ведется по сохранению исторической правды и памяти в нашей стране, – рассказал Анатолий Насеня. – От того, как общество относится к своему прошлому, зависит сохранение народного единства. И здесь очень важно правильно расставить акценты, показать значимость осени 1939 года, когда Беларусь воссоединилась в своих национальных границах. Более 80 лет назад удалось предотвратить угрозу полонизации и ассимиляции белорусов. Это событие способствовало и консолидации нашей нации. Беларусь впервые за всю историю стала территориально целостным государством. 17 сентября для белорусов всегда было значимой датой – подтверждение этому название улиц и площадей в самых разных уголках нашей страны.

По мнению депутата, День народного единства напоминает о том, что благодаря сплоченности и взаимоуважению мы построили независимую страну и должны ценить то, что сделано предыдущими поколениями и нашими современниками сегодня:

– Неоднократно пережитый опыт разделения нашего народа заставляет нас высоко ценить сегодняшнюю территориальную целостность и единство. Чтобы жить в мире и благополучии, каждый из нас должен сделать все возможное для развития и процветания нашей страны.

sb.by