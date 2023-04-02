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Анатолий Насеня: «Независимая международная политика и укрепление только дружественных взаимоотношений…»

02.04.2023
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Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу №13, член Постоянной комиссии по экономической политике:  

— Послание Президента ожидаемо получилось эмоциональным и всеобъемлющим, а некоторые его тезисы направлялись не только и не столько белорусам, сколько нашим оппонентам за пределами Беларуси.

Учитывая те внешние вызовы, с которыми столкнулось наше молодое государство (а это необоснованное, беспрецедентное, санкционное давление, наращивание военного потенциала стран НАТО непосредственно у наших границ, радикализация беглых) неудивительно, что в основу послания легли ориентиры на защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь, и здесь Александр Григорьевич Лукашенко четко дал понять, что на любые внешние угрозы и посягательства на территориальную целостность нашей страны у нас есть всё, чтобы ответ был максимально жестким и симметричным, и для решения этой задачи мы проводим независимую международную политику, направленную на укрепление только дружественных взаимоотношений со всеми без исключения странами мира.

Для укрепления же обороноспособности, успешного функционирования социальной сферы, развития духовной и культурной ценностей нашего народа, естественно, необходимо эффективное функционирование экономики. Здесь Президент и указывает те векторы развития, которые принесут дивиденды уже в ближайшей перспективе. Это в том числе развитие кооперативных связей с Россией, Китаем, Ираном и рядом других дружественных нам стран. Наращивание экспорта и привлечение инвестиций должны стать основным триггером роста экономики, направленного на увеличение реальных денежных доходов населения и укрепление социальной сферы.

На фото: Анатолий Насеня (в центре) и руководитель Лунинецкого районного исполнительного комитета Александр Савина вместе со своим заместителем Анатолием Захаркевичем 

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