Анатолий Захаркевич:»Главное — мир и созидание»

Анатолий Захаркевич, заместитель председателя Лунинецкого исполнительного комитета:

— Послание Президента Республики Беларусь к народу и парламенту всегда знаковое событие. Александр Григорьевич даёт ответы на насущные вопросы, волнующие людей, и показывает ориентиры для дальнейшего развития общества и страны, а главные из них — мир и созидание. В целом, для этого белорусам и необходимо сохранить суверенитет и независимость своей страны.

В выступлении Президент много внимания уделил именно социальной сфере. Ведь подходы в работе систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения являются одними из главных индикаторов внутренней государственной политики. И на примере нашего района очевидно насколько много делается для людей. Более 80 процентов районного бюджета расходуется именно на социальную сферу, реализуется целый ряд и государственных программ.

Тем не менее, как и говорил Президент, предстоит сделать еще очень много.

В образовании на ряду с улучшением условий для учебного процесса, важно особое внимание уделять патриотическому воспитанию. Любовь в Родине закладывается с детства. Какими вырастут наши дети — обычными потребителями и эгоистами или патриотами, которые чтят историческую память своего народа, гордятся национальной культурой, сохраняют семейные ценности и традиции? Это зависит от родителей и целенаправленной работы системы образования. В медицине, на чём Александр Григорьевич и заострил внимание, необходимо улучшать качество амбулаторного медицинского обслуживания в сельской местности. Важнейшей составляющей государственной политики остаётся и социальная защищённость людей – она должна совершенствоваться и в дальнейшем.

На фото: председатель Лунинецкого районного исполнительного комитета Александр Савина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу №13 Анатолий Насеня и заместитель председателя Лунинецкого исполнительного комитета Анатолий Захаркевич

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