Новости районаОбщество

Андрей Бовкунович: «Нужно делать упор на белорусские традиции…» (Лунинецкий район)

02.03.2023
53

Делегат на учредительный съезд «Белорусской политической партии «Белая Русь», директор ГУ «Лунинецкий политехнический колледж» Андрей Бовкунович:

– Благодарен землякам за оказанное мне высокое доверие стать участником учредительного съезда. Горячо поддерживаю инициативу создания новой политической партии «Белая Русь», считаю такое решение своевременным и нужным. Это позволит объединить активистов, здесь будут приниматься решения в соответствии с требованиями времени, а все передовые идеи быстрее «придут» в «первички», в каждую организацию, в каждый коллектив.

Назрел момент, когда необходимо консолидировать общество, поощрять на новые свершения во благо своей страны. Работаю с молодежью, и заметил, что в последние годы юное поколение удаляется от процессов созидания. Нам надо стараться приобщать учащихся и студентов к общественной жизни. В интернете не вся информация полезная, важно объяснять ребятам, на что необходимо обращать больше внимания, а что – игнорировать. Нужно делать упор на белорусские традиции, на которых воспитывалось не одно поколение.

В свете геополитических событий нам нужна сильная страна, чтобы смело противостоять угрозам извне. Объединившись, мы сможем поддержать действующую власть и принимать важные для нашего государства решения.

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Плавательный бассейн «Дельфин» в Лунинце не будет работать несколько дней

Плавательный бассейн «Дельфин» в Лунинце не будет работать несколько дней

02.03.2023
Photo of Разам выратуем Багдана

Разам выратуем Багдана

02.03.2023
Photo of Стартовал молодежный творческий конкурс Генеральной прокуратуры «Помнить. Чтить. Не допустить».

Стартовал молодежный творческий конкурс Генеральной прокуратуры «Помнить. Чтить. Не допустить».

02.03.2023
Photo of 28-летний житель Лунинца похулиганил в кафе Пинска

28-летний житель Лунинца похулиганил в кафе Пинска

02.03.2023
Photo of Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

Заместитель руководителя Лунинецкого района проведёт «прямую телефонную линию»

02.03.2023
Photo of Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. Пример из Лунинецкого района

Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан. Пример из Лунинецкого района

02.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть