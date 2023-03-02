Андрей Бовкунович: «Нужно делать упор на белорусские традиции…» (Лунинецкий район)

Делегат на учредительный съезд «Белорусской политической партии «Белая Русь», директор ГУ «Лунинецкий политехнический колледж» Андрей Бовкунович:

– Благодарен землякам за оказанное мне высокое доверие стать участником учредительного съезда. Горячо поддерживаю инициативу создания новой политической партии «Белая Русь», считаю такое решение своевременным и нужным. Это позволит объединить активистов, здесь будут приниматься решения в соответствии с требованиями времени, а все передовые идеи быстрее «придут» в «первички», в каждую организацию, в каждый коллектив.

Назрел момент, когда необходимо консолидировать общество, поощрять на новые свершения во благо своей страны. Работаю с молодежью, и заметил, что в последние годы юное поколение удаляется от процессов созидания. Нам надо стараться приобщать учащихся и студентов к общественной жизни. В интернете не вся информация полезная, важно объяснять ребятам, на что необходимо обращать больше внимания, а что – игнорировать. Нужно делать упор на белорусские традиции, на которых воспитывалось не одно поколение.

В свете геополитических событий нам нужна сильная страна, чтобы смело противостоять угрозам извне. Объединившись, мы сможем поддержать действующую власть и принимать важные для нашего государства решения.