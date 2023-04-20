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Андрей Конопацкий из Лунинца принял участие в телепрограмме Андрея Малахова

20.04.2023
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Солист народного ансамбля народной песни и музыки «Прымакі» Лунинецкого Дома культуры железнодорожников Культурно-спортивного центра Барановичского отделения БелЖД Андрей Конопацкий  принял участие в телепрограмме «Привет, Андрей!» Андрея Малахова.

За время пребывания в Москве Андрей Конопацкий испытал массу добрых, теплых и положительных эмоций. Дружной компанией на съемке телепередачи, состоящей из звёзд шоу бизнеса Беларуси и России, а также приглашенных самодеятельных артистов, отмечали день рождения композитора, заслуженного артиста Республики Беларусь, Эдуарда . Гости Андрея Малахова исполняли песни композитора как на сцене, так и за столом.

Андрей Николаевич Конопацкий с огромным удовольствием вручил подарки от Барановичского отделения Белорусской железной дороги, от своей семьи и от себя. Получив огромное количество незабываемых эмоций, он вернулся домой.

Все подробности в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 21 апреля!

Фото Барановичского отделения БелЖД

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