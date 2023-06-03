Анонимные алкоголики помогают друг другу в Лунинце

Алкоголизм – бич современности. Страшное зло, медленно и постепенно разрушающее человека, «разъедающее» его личность, отравляющее жизнь окружающим. Много десятков лет алкогольная зависимость является одной из самых злободневных общественных и медицинских проблем во всем мире.

Свет в конце тоннеля

Хоть и говорят, что бывших алкоголиков не бывает, но выход из пагубной зависимости существует. Главное, самому захотеть от нее раз и навсегда избавиться и сделать первый шаг в трезвое завтра. Бесплатную помощь и поддержку в этом случае оказывает сообщество анонимных алкоголиков «Жизнь», которое вот уже на протяжении шести лет существует в Лунинце. Они собираются по воскресеньям в полдень в цокольном этаже храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». На встрече побывали и журналисты районной газеты.

В помещении стоит длинный стол, за обе стороны которого и рассаживаются прибывшие. Так, за ароматным чаем с печеньем удобнее всего общаться. Во главе стола – Иван, секретарь. Сегодня он будет вести собрание. В этот раз оно было немногочисленным. Пришло всего четыре человека, обычно бывает в разы больше. Тем не менее, встреча состоялась в непринужденной обстановке.

Собираются здесь разные люди, объединяет которых одна единственная проблема – пристрастие к спиртному. К слову, в соседнем помещении общаются созависимые – это близкие и родные пьющих, жизнь которых превратилась в настоящий ад. К сожалению, алкоголики разрушают не только себя, но и судьбы тех, кто оказывается рядом – это родители, супруги и дети.

12 шагов к спасению

– Привет, я – Игорь, алкоголик.

– Привет, Игорь, – отвечает ему каждый из присутствующих.

И так по кругу представляется каждый. Кстати, у анонимных алкоголиков принято обращаться друг к другу исключительно на «ты», тем самым подчеркивая, что здесь все равны. Анонимное сообщество – не секта, оно вне политики и вне религии, хотя о Боге, о некой высшей силе или провидении, которые помогли стать на путь исправления, здесь говорят много.

Главная цель – помощь людям, злоупотребляющим спиртными напитками, вернуться к нормальной жизни и адаптироваться в обществе. Собираясь вместе, алкоголики делятся своим опытом, рассказывают о проблемах и чаяниях, поддерживают друг друга. Единственное и самое важное условие для всех – желание бросить пить. Пьющий должен сам признать, что он алкоголик и самостоятельно от этой смертельной болезни он не избавится. Члены сообщества так себя и называют – выздоравливающими алкоголиками. Каждый из них прекрасно понимает, что если случится рецидив и он начнет пить, его неминуемо ждет гибель.

Система выздоровления пьющего человека строится на программе, состоящей из «12 шагов». Пожалуй, самые сложные – первые шаги. Это признание своего бессилия перед алкоголем и вера в то, что есть сила, которая может вернуть здравомыслие. Дальнейшие шаги предполагают действие. К примеру, четвертый – рекомендует провести инвентаризацию своей жизни, на восьмом уровне выздоравливающий составляет список людей, кому причинил зло, а на девятом – возмещает причиненный им ущерб. И эта программа работает.

Побывав на этой встрече, глядя на хорошо одетых с ясными глазами и открытой улыбкой людей, никогда бы не поверила, что они когда-то до потери памяти употребляли спиртное.

Точка невозврата

Алкогольный стаж у Ивана – более 60 лет. Несколько лет он в завязке. Мужчина откровенно делится своей историей:

– Начал пить еще в прошлом веке. Первый раз взял в руки рюмку, когда мне исполнилось 6 лет. Жил в деревне. У дедушки была своя лошадь, на которой он помогал сельчанам вспахать огород, посадить картошку, привезти дрова или собрать урожай с поля. Частенько брал меня с собой. А там, как говорится, поработали, и чарку на стол. Наливали и мне. Пробовал. С годами спиртного становилось все больше и больше. Выпивал в старших классах для храбрости. В студенческие годы сдал сессию – чем не повод это дело отметить. Пошел работать, опять же большинство вопросов решалось через 100 грамм.

Постепенно алкогольный омут затягивал меня все глубже и глубже. Не заметил, как начал терять контроль над собой. И совсем не думал, что от такого образа жизни больше всего страдают мои родные. Алкоголик этого совсем не замечает. Уходил в запои на 2-3 недели. Это были вычеркнутые, навсегда потерянные дни из моей жизни.

Не знаю, что произошло, но однажды я сказал себе: «Стоп! Хватит!» Обращался к наркологам, принимал капельницы и уколы, кодировался – ничего не помогало. Только уходили деньги. Я подошел к последней черте, за которой и была точка невозврата. Меня навязчиво преследовали мысли покончить с собой. И может быть, так оно и случилось бы, но однажды сын отвез меня в Жировичский монастырь. Обитель произвела на меня огромное впечатление. С тех пор и началось мое выздоровление.

Как-то находясь на лечении в наркологическом диспансере, я узнал о существовании группы анонимных алкоголиков. Так я оказался здесь. Встретил своего знакомого Александра, который не пьет уже много лет. Три года и пять месяцев прекрасно обхожусь без спиртного. Обрел душевное спокойствие и гармонию. Если раньше я даже по пустякам злился, обижался, то теперь эти эмоции мне неведомы. Я ценю каждое мгновение прожитой жизни.

Бросил не только пить, но и курить

– У всех алкоголиков истории одинаковы, – говорит Игорь. – Словно читаешь одну и ту же книгу. Так случилось и у меня. По молодости закружили праздники, дискотеки, без выпивки никак. Алкоголь вошел в привычку: получил зарплату – выпил, встретился с друзьями – по 100 грамм, поссорился с женой – опять напился. Если не было повода заглянуть в очередной раз в стакан – находил.

Нормой стали недельные запои, из которых тяжело выходил. Жизнь моя начала, как говорится, трещать по швам. В результате потерял две семьи. Я понимал, что качусь в пропасть, из которой мне уже не выбраться, но не знал, как остановиться, пока не попал в общество анонимных алкоголиков. Вы не поверите, но случилось чудо, я не только перестал употреблять спиртные напитки, но и бросил курить. Вот уже больше двух лет, как вообще не пью и два месяца не беру в руки сигареты.

Программа выздоровления «12 шагов» действительно работает не только от алкоголизма, но и от любой другой зависимости, как-то наркомания, игромания, табакокурение. Но это непросто дается. Нужно работать над собой, своим сознанием. Самое трудное – оставаться трезвым. Пройдя эти двенадцать шагов, я словно родился заново, проснулся от постоянного дурмана. Но в одиночестве алкоголик их не осилит. Здесь важна поддержка более опытного товарища-наставника. Да и медикаментозно алкоголизм не вылечить. Это доказано. Далее само по себе приходит желание делиться своим выздоровлением с другими, помогать опустившимся в бездну людям снова ощущать простые радости жизни. Спасибо всем! Я – сегодня трезв и счастлив!

Рука помощи

– Алкоголизм, как и всякий другой грех, осуждаем православной церковью. Любая зависимость – болезнь духовная, – говорит настоятель храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь. – И здесь главное подать руку помощи человеку. У меня давно были мысли организовать в приходе группу, куда могли бы обращаться страждущие от алкогольной зависимости люди, но не было помещения. И вот уже на протяжении нескольких лет, здесь, при церкви, собирается по воскресным дням сообщество анонимных алкоголиков.

Душа радуется, видя, как духовно преображаются люди. Даже не верится, что все они некогда беспробудно пили, принося горе и слезы в семьи свои. Стоит пообщаться с ними и понимаешь, насколько глубоко духовны эти люди. И об этом надо больше рассказывать, поднимать темы нравственности, доносить до общества, что даже из самой сложной, запутанной и безвыходной ситуации выход всегда есть. Только не нужно впадать в уныние. Приход предоставил площадку для встреч не только для анонимных алкоголиков, но и для созависимых, тех, кто живет рядом с пьющим человеком.

В «Гармонии»

Вот уже три года созависимых объединяет группа «Гармония». Все началось с Нины, которая не жила, а сосуществовала с мужем-алкоголиком. Женщина начала искать пути спасения не только для себя, но и для тысячи таких же обреченных жить с мужьями-пьяницами жен, как и она. Так и возникла «Гармония». Группа анонимна и также работает по программе «12 шагов». Она учитывает все психологические проблемы людей, страдающих созависимостью, и помогает им выйти на новый уровень отношений с родными и окружающим миром.

Дело в том, что созависимые матери, жены перестают жить собственной жизнью. Все их мысли, поступки сосредоточены на супруге или сыне-алкоголике. Более того, у людей, которые живут с зависимыми, в основном низкая самооценка, у них нарушена психика и все время присутствует чувство страха и вины. Им также требуется помощь.

– Вот уже как 25 лет я живу с алкоголиком, – рассказывает Наталья. – Выходила замуж по большой любви, а он оказался пьющим. Алкоголь в семье родителей мужа был делом обычным. Там пили все, даже бабушка. Что я только не делала? И умоляла его бросить пить, и разводом угрожала – безрезультатно. Он погружался на дно бутылки, а я с детьми страдала. Уйти, бро-сить все не решалась. Мучилась так более двадцати лет. Пока однажды сама себе не задумалась, а дальше что?

Полжизни прожито, хочется оставшуюся часть прожить нормально, по-человечески. Узнала про группу анонимных алкоголиков. Пришла сюда вместе с мужем. Было очень трудно. Он срывался. Но постепенно наша жизнь изменилась к лучшему. Я по-другому стала воспринимать себя, начала жить для себя. Постепенно поменял свое поведение и мой избранник. Мы перестали манипулировать друг другом.

– У меня два сына алкоголика, – вступает в разговор Елена. – Спокойные, у обоих руки золотые. Никакой работы не боятся. Казалось бы, для счастья все есть – дом, работа, семья, но алкоголь тащит ко дну. Я не могла смотреть, как гибнут мои дети, материн-ское сердце на кусочки разрывалось от невыносимой боли. Молилась, плакала, просила сыновей остановиться, опомниться, но мои молитвы не были услышаны.

Три года назад пришла в «Гармонию». За мной потянулись и Саша с Алешей. Они посещают группу анонимных алкоголиков. С тех пор моя и их жизни изменились. Саша, который пил безбожно, вот уже два года как в рот спиртного не берет. Лешенька тоже. Но это только начало нашего трудного, но верного пути. Главное, не отчаиваться, верить в лучшее и все обязательно получится. А еще хорошо, что мы встречаемся в стенах храма. Здесь особая энергетика, очищающая сердце и душу.

Я встречала много женщин, у которых муж или сын пьющие, и они не знают, что делать, как остановить это зло. Во-первых, начните с себя. Не живите жизнью зависимого человека, не будьте его продолжением или денежным спонсором, поменяйте тактику поведения.

Всем, кто столкнулся с такой страшной болезнью, сообщество анонимных алкоголиков «Жизнь» и группа созависимых «Гармония» готовы помочь справиться с бедой.

Встречи проходят каждое воскресенье. Группы собираются в здании цокольного этажа храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Также работает телефон доверия: +375 29-116-11-81. Звоните, и вам обязательно ответят.

Екатерина Яцушкевич.

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