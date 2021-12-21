Общество

Антимонопольные рычаги для “подвешивания” цен (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед новым главой МАРТ Алексеем Богдановым ставит задачу активнее использовать антимонопольные рычаги для влияния на сферу ценообразования

“Антимонопольное регулирование – тут у нас масса проблем, как и в постсоветских республиках. Надо использовать антимонопольные рычаги для того, чтобы и как-то подвешивать цены, держать их в приемлемом диапазоне. Понимая, что у нас люди не совсем богатые, чтобы вот так вот: отпустил цены, и все будут хорошо жить, они (цены. – Прим. БЕЛТА) сами по себе упадут… Что-то нигде не падают. Вот сколько я наблюдаю, нигде не падают, особенно в постсоветских республиках. И так или иначе, я за Россией наблюдаю, они научились регулировать цены”, – заявил белорусский лидер

“Через рентабельность вы пойдете, прибыльность торговых предприятий или еще как-то, – это ваше дело. Хотелось бы, чтобы вы внесли и на мой уровень такие предложения, – сказал Президент. – В общем я на вас очень рассчитываю. Это не проходная должность. Надо создать систему – вот и все. Ее пока нет”.

Александр Лукашенко подчеркнул, что министерство и в целом сфера торговли достаточно сложные. “При любых исследованиях нашего общества люди называют проблемы, которые лежат в плоскости вашего министерства. Поэтому организация торговли и экономика – это сферы очень интересные и довольно сложные”, – сказал глава государства.

Президент отметил, что в советские времена было несколько проще, и ценообразование было стабильное. “Сейчас мы бросились в рынок. Люди жалуются часто, что у нас рост цен, высокая инфляция. Это действительно так. Рыночные отношения, так сказать. Сегодня мы поняли, что никаких рыночных отношений нет, нам подкинули эту идею из-за океана – те, у кого море денег. А если не хватает, вы знаете, – кнопку нажал, станок включил, напечатал. Им легко быть рыночниками, – заявил белорусский лидер. – Поэтому нам они не ориентиры. Хотя мы не можем (позволить. – Прим. БЕЛТА) производство задушить стабильностью цен: цены назначили, производство в эти цены не вкладывается, и оно легло. Тут очень тонкая настройка и всем этим придется заниматься”.

Глава государства также дал Алексею Богданову несколько советов по формированию и подбору команды: “В торговле очень много толковых людей. В государственной торговле. Вы там найдете хороших специалистов. Вы сами молодой человек, и не надо бояться подтягивать к себе таких же молодых людей, чтобы они могли быть вашей опорой”.

belta.by

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