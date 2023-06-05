Антитеррористическое учение на юге Беларуси проведёт КГБ

В региональных учениях примут участие подразделения силовых ведомств Беларуси, в том числе спецназ.

Межведомственное антитеррористическое учение пройдет в Гомельской области, в нем кроме подразделений Комитета государственной безопасности примут участие представители силовых ведомств страны.

“С 5 июня на Гомельщине начинаются межведомственные учения по обеспечению готовности компетентных государственных органов и иных организаций к выполнению задач по пресечению деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований”, – пишет издание “Гомельская правда”

Сообщается , что в соответствии с замыслом учений, будет задействована военная техника, поэтому возможны ограничения движения транспортных средств.

Как показывает практика, в подобных учениях, кроме спецназа КГБ, задействуются подразделения Минобороны, внутренних войск МВД, спецназ Государственного пограничного комитета.