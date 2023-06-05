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Антитеррористическое учение на юге Беларуси проведёт КГБ

05.06.2023
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В региональных учениях примут участие подразделения силовых ведомств Беларуси, в том числе спецназ.

Межведомственное антитеррористическое учение пройдет в Гомельской области, в нем кроме подразделений Комитета государственной безопасности примут участие представители силовых ведомств страны.
 
“С 5 июня на Гомельщине начинаются межведомственные учения по обеспечению готовности компетентных государственных органов и иных организаций к выполнению задач по пресечению деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований”, – пишет издание “Гомельская правда”.
 
Сообщается, что в соответствии с замыслом учений, будет задействована военная техника, поэтому возможны ограничения движения транспортных средств.
 
Как показывает практика, в подобных учениях, кроме спецназа КГБ, задействуются подразделения Минобороны, внутренних войск МВД, спецназ Государственного пограничного комитета.
 
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