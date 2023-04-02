Анжелика Блинова среди победителей университетской олимпиады (Лунинецкий район)

В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины подведены итоги университетской олимпиады.

Обладателями дипломов первой, второй и третьей степени по русскому языку и литературе, биологии, истории Беларуси, географии, физике, математике, химии стали 36 учащихся самых различных учреждений общего образования нашей республики. Среди победителей есть и представительница Лунинецкого района.

11-классница Синкевичской СШ Анжелика Блинова завоевала диплом третьей степени по географии. Безусловно, в успешном прохождении всех этапов университетской олимпиады, а только в первом туре приняли участие 364 человека, есть заслуга преподавателя Анатолия Кривульца.

К слову, выбор этого высшего учебного заведения старшеклассницей для участия в олимпиаде не случаен. В будущем Анжелика планирует продолжить образование именно в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.

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