Арендное жильё в наём предлагают в Лунинецком районе

Лунинецкий районный исполнительный комитет сдает в наем арендное жилье, расположенное по адресам:

г.Лунинец, ул. Крупской, д. 8 («Лунинецкое ЖКХ») –шестикомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 192,1 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 568 рублей 62 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкийрайон, аг. Красная Воля, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1 («Лунинецкое ЖКХ») –трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, благоустроенная, общей площадью жилых помещений

94,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 70 рублей 15 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкийрайон, д. Дубовка, ул. Партизанская 1-ая, д. 37 («Лунинецкое ЖКХ») –двухкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 56,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 42 рубля 3 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкийрайон, аг. Синкевичи, ул. Железнодорожная, д. 19 («Лунинецкое ЖКХ»)– трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 74,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 33 рубля 21 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкийрайон, аг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 2,

кв. 8 («Лунинецкое ЖКХ») –двухкомнатная квартира, частично благоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация), общей площадью жилых помещений 46,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 24 рубля 24 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д.20а (ГП «Чучевичи») – трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 69,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 51 рубль 50 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи,

ул. Школьная, д. 1 (ГП «Чучевичи») –четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 115,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

85 рублей 69 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Большие Чучевичи, ул. Красная, д. 10, кв. 2 (ГП «Чучевичи») –трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 50,4 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

19 рублей 35 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Боровики, ул. Комсомольская, д.9, кв. 2 (ГП «Чучевичи») – трехкомнатная квартира, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 56,0

кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 24 рубля 86 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Малые Чучевичи, ул. Западная, д.8 (ГП «Чучевичи») – четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 64,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

24 рубля 58 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 41(ОАО «Синкевичский»)– трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 64,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещениемсоставляет 47 рублей 36 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Перуново, ул. Центральная, д. 45(ОАО «Синкевичский»)– трехкомнатный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,5 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещением составляет 46 рублей 25 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Гряда, ул. Крестьянская, д. 18

(ОАО «Синкевичский»)– трехкомнатный одноквартирный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 62,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

27 рублей 62 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Мокрово, ул. Мостовая, д. 4

(ОАО «Синкевичский»)– трехкомнатный жилой дом, неблагоустроенный (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 53,9 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

23 рубля 93 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Любань, ул. Новая, д. 8А, кв. 1

(ОАО «Синкевичский»)– двухкомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 69,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

30 рублей 72 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, г. Микашевичи, ул. 8-е Марта, д. 2,

кв. 2(ОАО «Синкевичский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме, частично благоустроенная (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 71,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещением составляет

84 рубля 30 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Любань, ул. Степченко, д. 47 з

(ОАО «Синкевичский»)– трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,1 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет45 рублей 95 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Любань, ул. Молодежная, д. 21(ОАО «Синкевичский») – трехкомнатная квартира в блокированном жилом дом трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 69,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

51 рубль 6 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 49

(ГП «Городокский») –трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,0 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 45 рублей

88 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 45

(ГП «Городокский») –трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 62,2 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 46 рублей

3 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Каленковича, д. 38

(ГП «Городокский») –трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 61,5 кв. метров. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 45 рублей 51 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, д. Цна, ул. Садовая, д. 15

(ГП «Городокский») –трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью жилых помещений 63,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 47 рублей 6 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 2,

кв. 4 (УП «Полесская опытная станция»)– двухкомнатная квартира, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 54,0 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

23 рубля 98 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Велута, ул. Песчаная, д. 10 (УП «Велута») –трехкомнатный одноквартирный жилой дом, частично благоустроенный (отсутствует горячее водоснабжение, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 63,7 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 37 рублей 71 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 15, кв. 3(ГП «Хвоецкое») – трехкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 59,3 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещением составляет

26 рублей 33 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Вулька-1, ул. Луговая, д. 17, кв. 4(ГП «Хвоецкое») – двухкомнатная квартира в одноэтажном блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью 45,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещением составляет 20 рублей 7 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Пионерская, д. 25(ГП «Хвоецкое») –четырехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 111,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещением составляет 82 рубля 73 копейки в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 89

(ГП «Хвоецкое»)– трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет 47 рублей 6 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Советская, д. 112 (ГП «Хвоецкое»)– трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенный, общей площадью 63,2 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта.Размер платы за пользование жилым помещением составляет 46 рублей 77 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Богдановка, ул. Солнечная, д. 4А(ГП «Хвоецкое») –трехкомнатный одноквартирный жилой дом, благоустроенная, общей площадью 63,8 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет47 рублей 21 копейка в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги. Лунинецкий район, аг. Велута, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 2 (Отдел по образованию)– однокомнатная квартира в блокированном жилом доме, неблагоустроенная (отсутствует горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление), общей площадью жилых помещений 22,6 кв. метров. Жилое помещение требует проведение ремонта. Размер платы за пользование жилым помещением составляет

13 рублей 8 копеек в месяц, без учета платы за жилищно-коммунальные услуги.

Заявления граждан о предоставлении арендного жилья принимаются с 12.06.2023 по 26.06.2023 включительно в службе «одно окно» Лунинецкого райисполкома (ул. Красная, 1, каб. 100, 101) в приемное время: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда с 8.00 до 20.00; по жилым помещениям, расположенным в г. Микашевичи, в Микашевичском городском исполнительном комитете (ул. Ленинская, 10) в приемное время: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. При себе иметь паспорт.

Справки по телефону: 34853, 55101, 55108 (служба «одно окно»), 24208, 24287 (отдел жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого райисполкома), 68-639, 68-736, 68-243 (Микашевичский горисполком).

По истечении указанного срока, Лунинецкий райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит арендное жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном комитете по месту нахождения жилых помещений.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

Ведение отдельного списка граждан, желающих получить арендное жилье, законодательством не предусмотрено.

Источник Лунинецкий райисполком