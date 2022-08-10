Арестович работает на белорусские спецслужбы? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

А король же голый! Украина всё! А офис пока ещё президента Зеленского, пытается прикрыться фиговым листочком. То есть остатками армии и того, чего у них нет. Зачем советник офиса президента Украины регулярно вспоминает Беларусь? Чтобы сместить акценты? Отвлечь внимание от проблем и отсроченной «победы» или Арестович работает на белорусские спецслужбы? А может на Кремлевские — поэтому в Миротворце? Или это другое?
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