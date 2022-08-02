Артем Невинчаный о службе в спецназе (Лунинецкий район)

5-я отдельная бригада спецназа, которая базируется в Марьиной Горке, по праву считается одним из элитных соединений Вооруженных Сил Беларуси и входит в состав сил специальных операций армии нашей страны. Это настоящая кузница кадров отважных десантников, которым подвластны и небо, и земля, и огонь, и вода. Именно здесь проходит срочную службу наш земляк Артем Невинчаный.

Родился и вырос он в Броднице. В Пинском колледже легкой промышленности приобрел профессию оператора ЭВМ. Первым местом работы стало Лунинецкое райпо. Знакомство с прекрасной девушкой Оксаной из Лобчи привело к созданию семьи, в которой сегодня подрастает малышка Дарина.

– Когда закончилась отсрочка, получил повестку, – рассказывает Артем Сергеевич. – Приехал в военкомат, сказали, что по здоровью подхожу в самые элитные войска. Нисколько не сожалею, что попал именно сюда. Здесь закаляют волю и тело, учат преодолевать любые препятствия, прыгать с парашютом, метко стрелять, владеть оружием, воспитывают настоящих патриотов и защитников Родины.

За время службы Артем успел получить сержантские погоны и стать командиром отделения. У военнослужащих в Марьиной Горке, по его словам, есть широкие возможности для самосовершенствования. В принципе, всего хватает. Солдату не хватает только дома…

– Поначалу было тяжело, особенно, что касается физподготовки, но сейчас даже нравится преодолевать различные трудности, – отмечает военнослужащий. – Научился уже многому. Приходится и стрелять, и с парашютом прыгать, и отрабатывать приемы рукопашного боя, и многое другое. Служба в войсках сил специального назначения – отличная школа, серьезная проверка на прочность. Главное, чему учат тут, – это принять осознанное решение при любых обстоятельствах. Кстати, мой средний брат Артур тоже служит в спецназе.

Значок парашютиста на форменном обмундировании говорит о том, что у Артема на счету 4 прыжка.

– Когда первый раз поднимался на высоту и наблюдал, как сослуживцы один за другим уходили в бездну, чувство было волнительным. И вот очередь дошла до меня, – вспоминает свой первый прыжок десантник. – Было, конечно, страшно. Закрыв глаза, отпустив свой страх, сделал шаг вперед и все… Миг. Рывок. Засвистело. Дернуло. Над головой шелк и солнце. И тогда только осознал, что сам управляю куполом в бескрайнем небе. Осталось только чувство блаженства и восторга. Паники и растерянности в воздухе не было, приземление получилось мягким. Не напрасно офицеры на занятиях на воздушно-десантном комплексе оттачивали с нами каждое движение…

В ноябре у Артема Невинчаного «дембель». Его возвращения ждут не только жена и дочь, но и мама, которая работает в ОАО «Вульковский рассвет и воспитала 5 сыновей.. В дальнейшем он планирует продолжить службу во внутренних войсках. Всем же парням советует сызмальства укреплять свое здоровье, развиваться физически и морально готовиться к службе в армии.