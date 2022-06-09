АТАКА ДРОНА! Украинский беспилотник обезвредили на белорусско-украинской границе (видео)

Белорусские военные нейтрализовали на границе украинский беспилотник со смертельным грузом. Дрон был оснащён боевыми гранатами. Если бы он сумел пролететь запланированным маршрутом, жертв, возможно, избежать не удалось бы.

Цель таких провокаций — втянуть Беларусь в боевые действия. В электронной начинке дрона оказалось много полезной для наших спецслужб информации. Оказалось, что это квадрокоптер с обширной историей вылетов. После тщательного изучения специалисты поделились некоторыми файлами. Подробности — в видео.