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Авария с двумя водителями-бесправниками в Столинском районе, один из них погиб

11.09.2022
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В Столинском районе произошло ДТП с участием двух водителей-бесправников, сообщила  официальный представитель УВД Брестского облисполкома Александра Захарова.

Авария случилась 9 сентября примерно в 22.30. За рулем автомобиля ВАЗ был 17-летний житель Столинского района, у которого нет прав на управление. По предварительной информации, на улице Центральной в деревне Ольгомель юноша выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с 34-летним мотоциклистом. Прав у него тоже не было, а транспортное средство не было зарегистрировано. От полученных травм мужчина умер.

«Действиям участников происшествия будет дана правовая оценка», — добавила Александра Захарова.

belta.by

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