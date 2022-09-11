Авария с двумя водителями-бесправниками в Столинском районе, один из них погиб

В Столинском районе произошло ДТП с участием двух водителей-бесправников, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Александра Захарова.

Авария случилась 9 сентября примерно в 22.30. За рулем автомобиля ВАЗ был 17-летний житель Столинского района, у которого нет прав на управление. По предварительной информации, на улице Центральной в деревне Ольгомель юноша выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с 34-летним мотоциклистом. Прав у него тоже не было, а транспортное средство не было зарегистрировано. От полученных травм мужчина умер.

«Действиям участников происшествия будет дана правовая оценка», — добавила Александра Захарова.

belta.by