Авдонин: Беларусь не зависит от импорта основных зерновых культур и продовольствия

Беларусь сейчас не зависит от импорта основных зерновых культур и продовольствия, заявил во время заседания проекта БЕЛТА «Экспертная среда» на тему «Мировой экономический кризис и нехватка продовольствия» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

По словам Алексея Авдонина, климатический фактор и пандемия коронавируса привели к тому, что запасы продовольствия в каждой стране практически иссякли. «На начало 2022 года отмечался самый низкий уровень глобальных запасов продовольствия за период после Второй мировой войны. Эти факторы привели к естественному процессу резкого роста цен на продовольствие, — рассказал эксперт. — Мы видели, что уже в конце 2021 года рост цен составил более 20%, а с января по февраль 2022 года по фьючерсам было добавлено еще 20%. В корне неправильно, что западные медийные площадки пытаются обвинить в продовольственном кризисе Россию ввиду тех или иных политических или военных действий в отношении Украины. Мы видим совершенно иные тренды, другие причины. Населению Беларуси стоит поблагодарить правительство, что на протяжении почти 25 лет у нас активно развивалось сельское хозяйство».

Аналитик БИСИ добавил, что Беларусь сейчас не зависит от импорта основных зерновых культур и продовольствия, тем самым может не сильно реагировать на глобальные инфляционные процессы, которые сейчас наблюдаются.

Эффект и последствия климатических изменений в мире наиболее активно наблюдались на протяжении 2020 и 2021 годов. Согласно данным о засухах и наводнениях, именно на эти годы пришлись очень сильные катаклизмы, которые привели в том числе к уничтожению полей. Эти стихийные бедствия происходили в основных регионах земледелия — Восточной Африке, на Европейском континенте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Латинской Америке