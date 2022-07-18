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Автобусная остановка: вопрос взят на контроль (Лунинец)

18.07.2022
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Проблемы, которые поднимаются на страницах районной газеты «Лунінецкія навіны», не остаются без внимания.

В материале «В режиме социальной ответственности» (№41 за 03.06) были озвучены вопросы жителей города и района, которые касались работы общественного транспорта. В настоящее время сотрудниками отделения ГАИ РОВД изучена организация дорожного движения на дороге «Лунинец-Яжевки» напротив городского кладбища, а также маршрут городского автобуса №3. (вопрос организации ещё одной автобусной остановки)

В ответе, присланном за подписью и.о. начальника ОГАИ РОВД Андрея Конопацкого, сообщается: «Вопрос изменения организации дорожного движения на вышеуказанном участке улично-дорожной сети, а также возможность изменения маршрута городского автобуса №3 будет рассмотрен на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в третьем квартале 2022 года».

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