Автобусы и машины скорой помощи вытаскивали из сугробов спасатели Брестской области

В Брестской области за минувшие сутки спасатели 37 раз выезжали для оказания помощи в буксировке транспортных средств, оказавшихся в снежной ловушке, сообщили в областном управлении МЧС.

Из-за обильных осадков 11 декабря в заносы и снежные сугробы попали пять автомобилей скорой медицинской помощи. Такие случаи, в частности, произошли в Пинском, Брестском и Дрогичинском районах, а также в Барановичах. В Дрогичинском и Каменецком районах работники МЧС отбуксировали два пассажирских автобуса. Всего было извлечено 42 единицы транспорта. Пострадавших нет.

Также работники МЧС убирали упавшие аварийные деревья. Всего в борьбе с последствиями непогоды в регионе были задействованы 110 работников отделов по чрезвычайным ситуациям и 41 единица техники.

По данным РУП «Брестэнерго», была обесточена 361 трансформаторная подстанция. Без света оказались 42 населенных пункта на территории Барановичского, Брестского, Ганцевичского, Жабинковского, Каменецкого, Ивановского, Лунинецкого, Малоритского и Пинского районов. В настоящее время электроснабжение деревень полностью восстановлено. Объекты особой категории не отключались.

belta.by

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