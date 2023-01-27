Автодорога М10 под контролем ГАИ: предусмотрен смешаный контроль (Лунинецкий район)

Согласно статистике в выходные дни увеличивается число правонарушений со стороны участников дорожного движения, растет и количество дорожных аварий. Происшествия на дорогах случаются из-за спешки и невнимательности, а также употребления водителями алкоголя перед поездкой. Пьяные пешеходы тоже нередко становятся виновниками ДТП, переходя проезжую часть в неположенном месте или «отдыхая» на дороге.

С 27 по 30 января ГАИ Брестчины проводит рейдовые мероприятия с массированной отработкой аварийно-опасных участков автомобильной дороги М-10 «Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин», используя смешанный контроль за дорожным движением, организованный одновременно на транспортных средствах оперативного назначения и транспортных средствах без специальной цветографической окраски. Для осуществления качественного контроля за дорожной безопасностью будут использованы мобильные и стационарные датчики контроля скорости.

Особое внимание сотрудников будет направлено на выявление нарушений, которые являются основными причинами ДТП с тяжкими последствиями: непредоставление преимущества в движении пешеходам; нарушения со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, лицами, лишенными или не имеющими права управления; нарушения скоростных режимов движения; нарушения правил перевозки пассажиров (в особенности детей).

Рейдовые мероприятия проводятся с целью предупреждения и профилактики фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, превышения установленной скорости движения, нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, нарушений правил уязвимыми участниками дорожного движения, в особенности находящимися в состоянии опьянения.

Каждому участнику дорожного движения следует помнить, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя или идущего по проезжей части пьяного пешехода наберите «102» или 23-62-62. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.