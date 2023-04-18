Автомобиль «ВМW» перевернулся в Пинском районе, а в Бресте пострадал мотоциклист

14 апреля в Пинском районе травмирована пассажир, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома

Около 05:20 часов 21-летний водитель управлял автомобилем «BMW» и двигался по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин». На 114 километре указанной автодороги, по предварительной информации, при возникновении препятствия для движения в виде дикого животного (со слов лось) не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где допустил опрокидывание.

В результате ДТП 40-летняя пассажир с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

17 апреля около 09:35 часов 29-летний брестчанин управлял автомобилем такси «Skoda» и двигался по улице Грибоедова в Бресте. По предварительной информации, вблизи дома №11 при повороте налево не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом «Honda» под управлением 17-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль такси выехал за пределы проезжей части.

В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Проводится проверка. На момент ДТП в салоне такси находился один пассажир.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram