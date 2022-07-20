АктуальноОбществоПолитика

Азовцы — полк западных убийц: кто стоит за ширмой «недозащитников»? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

20.07.2022
25

Украинских вояк готовили не только в войне, но и к плену! Все помнят про обмен пленными между Россией и Украиной? Так вот некоторые из тех, кто якобы защищал Азовсталь и вернулся на родину, рассказывают такое, что, кажется, совсем уж потеряли границы с реальностью, и, кроме своей жизни, не ценят другие.

К сожалению, на волю выпустили и профессиональных убийц, для них человек — это цель, которую рано или поздно придётся уничтожить.

Напомним, что сейчас среди пленных есть и бойцы антибелорусского батальона Калиновского. Об их судьбе пока мало что известно, но мы ждем свежих новостей…

О том, кого вернули Украине, Ксения Лебедева расскажет в проекте «Это другое».

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of СЛАДКИЙ АЖИОТАЖ НА БРЕСТЧИНЕ (видео)

СЛАДКИЙ АЖИОТАЖ НА БРЕСТЧИНЕ (видео)

20.07.2022
Photo of У Лунінецкім раёне выратавалі бусляня

У Лунінецкім раёне выратавалі бусляня

20.07.2022
Photo of «Прямая телефонная линия» заместителя руководителя Лунинецкого района

«Прямая телефонная линия» заместителя руководителя Лунинецкого района

20.07.2022
Photo of В лесах Брестской области за сутки нашли двух потерявшихся людей

В лесах Брестской области за сутки нашли двух потерявшихся людей

20.07.2022
Photo of 400 баллов абсолютного чемпиона и достижения выпускников школ Лунинецкого района

400 баллов абсолютного чемпиона и достижения выпускников школ Лунинецкого района

19.07.2022
Photo of Лунинецкий район: более 11 миллионов рублей льготных кредитов на жильё

Лунинецкий район: более 11 миллионов рублей льготных кредитов на жильё

19.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть