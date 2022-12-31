Общество

Базовая величина в Беларуси вырастет с 1 января до Br37

31.12.2022
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Базовая величина в Беларуси вырастет с 1 января до Br37. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Увеличение базовой величины предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2022 года №967. В силу постановление вступит 1 января 2023 года.

Ранее размер базовой величины составлял Br32, таким образом она увеличилась на Br5.

От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат.

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