Бчб-символика: мифы и историческая правда

О символике в последнее время говорят много, а в свете исторических фактов, которые пытаются искажать, приходится к этой теме периодически возвращаться. И тому есть веская причина: что только в интернете не пишут и не рассказывают о бчб-флаге, который «невероятные» протестующие, несмотря на документальные свидетельства, избрали символом своей борьбы. Дошло даже до того, что его активное использование во времена гитлеровской оккупации некоторые псевдоисторики или толкователи пытаются объяснить или оправдать. Но давайте обо всем по порядку. А помочь разобраться в этом вопросе Zarya.by попросила ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидата исторических наук Вячеслава Даниловича.

Почему же периодически возникает необходимость обращаться к истории? Дело в том, что несуразицы и просто намеренные искажения, касающиеся бело-красно-белых флагов, вышли за рамки всех приличий. Неподготовленным и слабо исторически подкованным читателям сегодня навязывают разного рода мифы о том, что именно бчб-флаг и есть тот самый символ, который должен быть национальным в Беларуси. Давайте же хронологически проанализируем манипуляции, которыми сегодня пичкают пользователей разных сайтов и соцсетей.

Итак, миф первый: «Корни бчб-флага еще из Полоцкого княжества»

Единственными достоверными источниками, которые могут подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, являются древнерусские летописи. Ни в текстах, ни в рисунках никаких бело-красно-белых стягов там даже под микроскопом не найти. Встречаются красные знамена, под которыми тогда и выступали княжеские дружины. «На эти флаги могли наноситься княжеские знаки, связанные с каким-то родом, – рассказывает Вячеслав Данилович. – А вот доказательств использования бело-красно-белых полотнищ нигде нет».

Миф второй: «Бчб-флаг активно использовался в Великом Княжестве Литовском»

Общеизвестно, что в ВКЛ использовался флаг красного цвета, на нем изображалась «Погоня», а с развитием христианства на землях княжества на другой стороне знамени стало нередко появляться изображение Богоматери.

«Еще одной распространенной, но не подтвержденной источниками информацией является приписывание поклонниками бчб-знамени его использования в битве под Оршей, – продолжает кандидат исторических наук. – На известной картине XVI века (согласно одной из гипотез, автором картины был немецкий художник Ганс Крелл, придворный живописец Людовика II Венгерского. – Прим. А.Л.) войска ВКЛ идут под красными знаменами, верховный главнокомандующий войск ВКЛ выступает под зеленым флагом. А в правом верхнем углу этой картины действительно можно рассмотреть всадника с белым полотнищем, на котором нарисован красный крест. Что это за символика? Это флаг святого Георгия – покровителя воинов. А те отряды, которые вступали в сражение под таким знаменем, это наемные войска, которые ВКЛ привлекало для борьбы с Московским княжеством. Как видим, использовали они вовсе не бчб-флаг, а стяг святого Георгия, который, как тогда считалось, приносит удачу, а вместе с ней и победу воинам».

Картина “Битва под Оршей”

Флаг Св. Георгия

Миф третий: «Бчб-флаг появился после того, как неизвестный князь вместо флага использовал окровавленную повязку со своей головы»

Вообще этот миф можно было бы и не опровергать, потому как это всего лишь легенда, но звучит она красиво и легко запоминается молодыми людьми, которые затем с пеной у рта доказывают, что прекрасно знают, откуда берет свои «глубокие» корни бело-красно-белый флаг. Вот только на поверку легенда оказалась вовсе не нашей, а австрийской. Как же так получилось, что она вдруг стала фигурировать в качестве чуть ли не доказательства давней истории бчб-флага?

Герб “котвич”

«На территории Великого Княжества Литовского несколько шляхетских родов использовали герб «котвич», – поясняет Вячеслав Викторович. – И здесь важно понимать, что это не флаг, а герб с изображением бело-красно-белого щита. Какова же его история? После анализа документов и других исторических источников удалось четко пролить свет на его происхождение. Принадлежал он австрийским дворянам, которые переселились в Силезию (нынешняя территория Польши). И когда в 1413 году была заключена Городельская уния (акт польской шляхты о приеме литовских бояр в свое гербовое братство. – Прим. А.Л.), ряду шляхетских родов ВКЛ было разрешено пользоваться гербом «котвич» как своим родовым. То есть происхождение этого герба не белорусское: через шляхетское братство он, как говорится, пришел на нашу территорию. Выяснилось и то, что вышеупомянутая красивая легенда о раненом в голову князе, как и герб, просто заимствована у австрийцев и никакой белорусской основы тоже не имеет».

Миф четвертый: «Бчб-флаг связан с периодом Речи Посполитой»

В этом случае мы имеем дело с обычной манипуляцией цветами и неуклюжей попыткой выдать желаемое за действительное. В период Речи Посполитой в силу первоначального конфедеративного устройства этого государства долгое время сохранялась двойная символика – ВКЛ (красное знамя) и собственно Речи Посполитой (красно-бело-красное полотнище).

Миф пятый: «Для белорусской геральдики не характерно сочетание красного и зеленого цветов»

Сегодня апологеты бчб-символики, пытаясь выбить историческую основу у белорусского государственного флага, утверждают, что именно бело-красные цвета являются историческими для белорусов, а не красно-зеленые. Опровергая предыдущие мифы, мы уже во многом ответили и на этот вызов нашей истории (та же картина «Битва под Оршей»). Тем не менее еще раз предоставим слово Вячеславу Даниловичу:

«Приведем лишь несколько ярких примеров. Возьмем хоругвь великого князя литовского Августа II 1702 года: зеленое полотнище, зеленый венок с красными орнаментальными вставками. Или флаг Слонимской хоругви 1747 года, который тоже исполнен в красно-зеленых цветах».

Миф шестой: «Бчб-флаг был у Полевого гусарского белорусского полка».

После присоединения восточных белорусских земель к Российской империи в 1772 году был создан Полевой гусарский белорусский полк. Спустя несколько лет он получил штандарт с гербом, на котором щит поделен на два поля: в черно-золотом – изображение двуглавого орла, на красном – всадник на белом коне с поднятой саблей. Сам же флаг был белого цвета.

«Для реконструкций и в интернете распространилось изображение этого флага с двумя красными полосами, но сохранились документальные описания флага, – рассказывает Вячеслав Данилович. – Никаких полос там не было, они появились по фантазии современных художников-реконструкторов, а затем их вымысел перекочевал в интернет».

Миф седьмой: «Бчб-флаг использовался повстанцами 1863-1864 годов».

«На самом же деле участники восстания использовали бело-красное знамя с двумя косицами, – продолжает Вячеслав Викторович. – На красной полосе размещался синий щит с белым польским орлом, а на белой – синий щит с «Погоней». Иными словами, использовалась польская цветовая гамма, а не бело-красно-белая символика».

Миф восьмой: «Бчб-флаг был единственным вариантом при определении символики для белорусского национального движения в начале XX века».

Что же в действительности? Поиск символики и ее разработка, разумеется, велись. Но вот интересный факт, о котором почему-то предпочитают не вспоминать апологеты бчб-флага:

«В 1916 году первые варианты флага были предложены архитектором Левоном Витан-Дубейковским, – констатирует ректор. – На них опять-таки нет бчб-вариаций, зато есть красные, зеленые и даже синие цвета. И лишь в ноябре 1917 года еще одним архитектором Клавдием Дуж-Душевским был предложен бело-красно-белый стяг. Именно тогда впервые появился этот флаг и никак не раньше».

При этом сам Дуж-Душевский вспоминал: «Интересно отметить, что белорусы считали своим государственым флагом такой же флаг, как и литовцы, т.е. белый всадник на красном фоне, но национального флага тогда еще не было и мне пришлось сделать несколько проектов национального флага, один из которых был принят, а именно белая, красная и белая полосы…»

Миф девятый: «Бчб-флаг стал использоваться повсеместно, и был принят белорусским обществом».

Здесь следует напомнить, что были и другие варианты национальной символики. Первый Белорусский конгресс в 1917 году проводился под белым знаменем. А в декабре того же года в газете «Вольная Беларусь» был опубликован вариант сине-бело-красного стяга. В свою очередь участники Белорусской конференции в Вильнюсе в конце января 1918 года заседали под вариантом бчб-флага с двумя черными полосами. То есть были разные варианты, которые использовались параллельно.

Миф десятый: «Союз белорусской молодежи, который был создан во время фашистской оккупации на территории нашей страны, насчитывал в своих рядах около 200 тысяч молодых людей».

Одна из самых черных страниц использования бчб-символики, которую пытаются сегодня обелить ее поборники, связана с периодом Великой Отечественной войны. Антисоветскую пропаганду гитлеровцы активно продвигали под бчб-символикой. Нередко бело-красно-белый флаг соседствовал на изображениях со знаменем Третьего рейха и свастикой. Коллаборанты с гитлеровцами создали организацию «Союз белорусский молодежи», которую и обозначили бчб-флагом.

«Видимо, для того чтобы хоть как-то объяснить этот коллаборационистский ход, польский историк белорусского происхождения Юрий Туронок написал, что в СБМ насчитывалось до 200 тысяч членов, – отмечает Вячеслав Данилович. – А Александр Коваленя в своей докторской диссертации документально доказал, что численность организации составляла около 14 тысяч человек. И это при том, что молодежь заставляли вступать в СБМ. Особенно цинично выглядит использование коллаборационистами лозунга «Жыве Беларусь», ведь план «Ост» предусматривал уничтожение 75 процентов белорусского населения, а оставшиеся 25 процентов должны были быть онемечены. О какой «жывой Беларусi» можно вообще в этом контексте вести речь! Да и некоторые сегодняшние оппозиционные лозунги будто скопированы с листовок времен фашистской оккупации. На одной из тогдашних можно прочитать: «Уступайце у шэрагi вялiкага суспольства эўрапейскай моладзi». Вот и сейчас нашу молодежь зовут в Европу, как будто мы находимся где-то за ее пределами».

Мифы одиннадцатый и двенадцатый: «У белорусов нет более древнего символа, чем бчб-флаг», «автор эскиза флага БССР сотрудничал с нацистами».

«Орнамент, который сегодня размещен на национальном флаге Республики Беларусь, имеет древние тысячелетние корни, – завершает развенчивать мифы Вячеслав Викторович. – Об этом свидетельствуют археологические находки, в том числе на глиняной посуде встречаются элементы этого орнамента. И, в отличие от бело-красно-белых полос, орнамент несет в себе огромный созидательный смысл: символизирует засеянное поле, продолжение жизни, пожелание добра и благополучия тем людям, которые его используют. Кстати, очень редко орнамент встречается на государственных флагах, поэтому мы имеем все основания гордиться использованием этого древнейшего символа, который появился на флаге БССР в 1951 году не просто так, а с глубоким смыслом и исторической основой. Раз уж затронул флаг БССР, то вспомню и недавний фейк о том, что автор данного флага сотрудничал в годы оккупации с нацистами. Для изучения данных сведений создавалась специальная комиссия при Академии наук БССР, которая установила беспочвенность этих обвинений».