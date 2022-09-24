Общество

Поток фейков обрушился на Беларусь

24.09.2022
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Министерство образования Республики Беларусь сообщает, что фотография якобы «приказа» Министра образования, размещенная в сети интернет, является информационным вбросом.

Фейк содержит грубые ошибки, например, оборот «подготовка военных сил страны», вместо «вооруженных сил», отсылки к устаревшему законодательству и иные признаки грубой подделки, такие как нарушения общих правил делопроизводства и форматирования текста.

Ещё один фейк, запущенный беглыми: в Беларуси началась скрытая мобилизация. В Гомеле мужчинам начали приходить повестки из военкоматов.

Правда: никакой скрытой мобилизации ни в Гомеле, ни в каком либо еще населенном пункте нет.

Ожидаемо понеслись фейки о проведении мобилизации в Беларуси. Но экстремистские ресурсы опять сели в лужу.

Глава государства во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» четко дал понять, что в Беларуси никакой мобилизации не будет. Такие вбросы являются враньем. Против нас развернута война, которая идет по линии информационно-психологических операций. Фейки являются частью этих операций.

 

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