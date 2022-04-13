Беглые змагары хотят нажиться на военной операции в Украине! ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Кому беда, кому мать родная. Наши беглые мастера махинаций: как только почувствовали, что денежный вентиль для белорусских «политмигрантов» запад подкрутил, решили заработать на военной операции. Теперь все дружно собирают деньги беженцам, ВСУ и батальонам, которые пороху не нюхали. Зато могут эффектно подыграть, ежели что по плану не пойдёт.

— Как Андрей Стрижак собирал деньги со всего мира и забирал их себе?

— Почему стареющий ресторатор Прокопьев решил построить бизнес на наёмничестве?

— Зачем охрана котлетницы Ти избивает людей в Варшаве?

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