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Беглые змагары хотят нажиться на военной операции в Украине! ЭТО ДРУГОЕ (видео)

13.04.2022
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Кому беда, кому мать родная. Наши беглые мастера махинаций: как только почувствовали, что денежный вентиль для белорусских «политмигрантов» запад подкрутил, решили заработать на военной операции. Теперь все дружно собирают деньги беженцам, ВСУ и батальонам, которые пороху не нюхали. Зато могут эффектно подыграть, ежели что по плану не пойдёт.

— Как Андрей Стрижак собирал деньги со всего мира и забирал их себе?

— Почему стареющий ресторатор Прокопьев решил построить бизнес на наёмничестве?

— Зачем охрана котлетницы Ти избивает людей в Варшаве?

И как сейчас живется беглым с тушонкой от Светы — СМОТРИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС.

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