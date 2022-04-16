Общество

Беглый, диагноз олигофрения, сидел за изнасилование: белорусы воюют на Украине/ Эксклюзивный список (видео)

16.04.2022
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На Украине есть белорусы, принимающие участие в боевых действиях. Это те, кто примкнул к киевским нацбатальонам, или те, из кого на этом полигоне пытаются формировать национальные отряды. Белорусский закон трактует участие в боевых действиях (без санкций на то государства) однозначно – это уголовное преступление, по-простому –наёмничество.

Те, кто убивал на Украине, не должны попасть в Беларусь. Ведь после такого опыта террористы наверняка попытаются применить свои навыки уже в нашей стране. Эксклюзив ОНТ – список всех террористов из Беларуси, воюющих на Украине в составе нацбатальонов. Рубрика «Будет Дополнено».

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