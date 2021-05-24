Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

“Мы заявили, что готовы пригласить экспертов любых международных организаций, в первую очередь ИКАО, ИАТА, для проведения расследования. Любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего”, – сказал министр.

Он также заявил о готовности белорусской стороны предоставить любые данные, связанные с инцидентом. “Готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна Евросоюза, ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно на данный момент. Но зато успели сделать уже, наверное, сотни политических заявлений не только с обвинениями, но и открытыми угрозами в адрес Беларуси. Вот это абсолютно недопустимо. Это то, что называется “новый геополитический порядок в действии”, – подчеркнул Владимир Макей.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 – это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.

Что касается причин приглашения в МИД посла Латвии, то это связано с инцидентом в Риге с государственным флагом Беларуси. В эти дни там проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран – участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.

Беспрецедентное по наглости и цинизму действо, которое учинил мэр Риги Мартиньш Стакис, вызвало негодование белорусов. К посольству Латвии в Минске в понедельник вышли неравнодушные белорусы, чтобы выразить возмущение инцидентом в Риге с Государственным флагом Беларуси. Свое мнение по поводу ситуации высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, председатель Либерально‑демократической партии Олег Гайдукевич:

— Это нарушение не только международных норм, это оскорбление всего белорусского народа. Несколько дней назад два героя‑летчика под этим флагом отдали свои жизни за то, чтобы люди не погибли: они отвели самолет от жилых кварталов. Сколько подвигов совершено под этим флагом за эти годы! Это Государственный флаг нашей страны! Весь белорусский народ не просто возмущен, это плевок в страну, такие вещи прощаться не должны и не будут.

В тему. 24 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa. по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет был запланирован на 14.20. Посадка на данный рейс была приостановлена.

В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделения авиационной безопасности аэропорта приняли исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушного судна.

К счастью, сообщение о планируемом теракте не подтвердилось. Выполнены все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт в 16.22.