Беларусь и Иран: дорожная карта всестороннего сотрудничества до 2026 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы,

Во время встречи с иранским коллегой Александр Лукашенко заверил, что Минск сделает все необходимое для выполнения подписанных договоренностей. «Вы можете на нас положиться», — подчеркнул глава государства.

Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Договоренность о разработке и подготовке документа была достигнута во время встречи Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По итогам переговоров глав государств в Тегеране также были подписаны план мероприятий по случаю годовщины 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Стороны также внесли изменения в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года, закрепив это в соответствующем протоколе.

Меморандумы о взаимопонимании подписаны между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры и исламской ориентации Ирана, между сопредседателями белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества по вопросам торговли, а также между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Иранской национальной организацией по стандартизации.

belta.by