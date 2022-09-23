«Беларусь и мир на пороге Апокалипсиса, нехватка уборщиц и грузчиков, а также ремонт дорог» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 23 сентября

Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 23 сентября:

— Беларусь и мир на пороге Апокалипсиса

— В Лунинецком районе растёт спрос на работников, не хватает в том числе уборщиц и грузчиков

— Асенні прызыў-2022 у Лунінецкім раёне

— Кукурузный драйв в Лунинецком районе

— «Полесьеэлектромаш» — о работе предприятия и планах на будущее

— РУПП «Гранит» и социальное партнёрство

— Эх, дороги… Их ремонт и проблемные вопросы

— Корм для «котов» с запахом марихуаны. Лунинчан осудили за наркотики

— Платежи за электроэнергию. Как не остаться «крайним»?

— Время – работать, время – отдыхать. Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь

— Профессиональное пенсионное страхование или доплата к заработной плате?

— Очередные участницы фотоконкурса “Сучасніца”