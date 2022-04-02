Беларусь и Россия углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкций и диктата

Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ С ДНЕМ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ

Александр Лукашенко отметил, что этот праздник символизирует нерушимое братство и крепкую дружбу двух народов. «Являясь суверенными государствами, развиваясь как независимые нации, мы связаны общей многовековой историей. Историей великих побед во имя Отечества и героической борьбы за мирное будущее, за право жить и трудиться на своей земле», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы.

«Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Беларусью и Россией. Сделан большой шаг вперед — принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами, — отметил глава государства. — Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов».

Поздравление Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России — праздником, символизирующим наше нерушимое братство и крепкую дружбу.

Являясь суверенными государствами, развиваясь как независимые нации, мы связаны общей многовековой историей. Историей великих побед во имя Отечества и героической борьбы за мирное будущее, за право жить и трудиться на своей земле.

Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Беларусью и Россией.

Сделан большой шаг вперед — принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами.

Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов.

От всей души желаю всем вам, вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, мира, счастья и благополучия.

Председатель Высшего Государственного Совета

Союзного государства,

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.