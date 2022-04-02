Общество

Беларусь и Россия углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкций и диктата

02.04.2022
60

Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ С ДНЕМ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ

Александр Лукашенко отметил, что этот праздник символизирует нерушимое братство и крепкую дружбу двух народов. «Являясь суверенными государствами, развиваясь как независимые нации, мы связаны общей многовековой историей. Историей великих побед во имя Отечества и героической борьбы за мирное будущее, за право жить и трудиться на своей земле», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы.

«Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Беларусью и Россией. Сделан большой шаг вперед — принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами, — отметил глава государства. — Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов».

Поздравление Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России — праздником, символизирующим наше нерушимое братство и крепкую дружбу.

Являясь суверенными государствами, развиваясь как независимые нации, мы связаны общей многовековой историей. Историей великих побед во имя Отечества и героической борьбы за мирное будущее, за право жить и трудиться на своей земле.

Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Беларусью и Россией.

Сделан большой шаг вперед — принят масштабный пакет союзных программ, обеспечены практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами.

Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов.

От всей души желаю всем вам, вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, мира, счастья и благополучия.

Председатель Высшего Государственного Совета

Союзного государства,

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Андрей Егоров из Лунинца выступит на республиканском этапе конкурса «Лидер года — 2022»

Андрей Егоров из Лунинца выступит на республиканском этапе конкурса «Лидер года — 2022»

02.04.2022
Photo of «Весёлый досуг» Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в СШ №2 Лунинца

«Весёлый досуг» Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в СШ №2 Лунинца

02.04.2022
Photo of Последствия мокрого снега на территории Брестской области

Последствия мокрого снега на территории Брестской области

02.04.2022
Photo of Акадэмічны ансамбль песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь выступіў у Лунінцы (фотарэпартаж)

Акадэмічны ансамбль песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь выступіў у Лунінцы (фотарэпартаж)

01.04.2022
Photo of Юные дарования из Лунинецкого района завоевали 6 дипломов на республиканской олимпиаде по учебным предметам

Юные дарования из Лунинецкого района завоевали 6 дипломов на республиканской олимпиаде по учебным предметам

01.04.2022
Photo of «Сэрца Лунінца» у праекце «Бацькаўшчына»

«Сэрца Лунінца» у праекце «Бацькаўшчына»

01.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть