Беларусь и Россия в ближайшем будущем выйдут на необходимый уровень сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для нас Питер является одним из основных направлений работы в Российской Федерации. Мы будем делать все для того, чтобы эту огромную российскую площадку не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот, мы можем прибавить. Особенно учитывая то поведение западных партнеров, как принято говорить. Думаю, что в течение этого и будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества и развития Беларуси и России, на котором мы должны быть. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике», — сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, об этом говорит и товарооборот Беларуси с Санкт-Петербургом, который ежегодно серьезно прирастает, в том числе в текущем году. «Мы производим много того, в чем нуждается Питер. В то же время мы очень много покупаем вашего товара. Так будет всегда», — отметил он.

«Вы для нас очень близкие люди. Мы всегда, встречаясь с Президентом России, очень много говорим о Санкт-Петербурге. Мы помним тот огромный вклад, который внесли ленинградцы (в восстановление Беларуси. — Прим. БЕЛТА) после окончания Великой Отечественной войны. Может, я немножко перебираю, но я считаю, что Беларусь и Ленинград — это две точки в Советском Союзе, где люди пострадали больше всего. Трудно это все оценить. С тех пор мы и выстраиваем наши добрые отношения. Некогда в единой стране. Но что поделать, нет той страны», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси полны решимости сотрудничать с Санкт-Петербургом по всем направлениям: «От лифтов до коммунальной техники, которая сегодня нужна. Но главное — это структуры, системы и прочее. Вы видели в Беларуси. Если вам что-то подходит, вы скажите, мы как добрые близкие люди, соседи будем приезжать и вместе в Санкт-Петербурге создавать то, что вам нравится. И в то же время будем вас просить, чтобы вы свой опыт и практики переносили на белорусскую землю»