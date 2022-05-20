Беларусь купила у России «Искандеры» и С-400

Беларусь купила у России нужное количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное», — заявил глава государства.

Он отметил, что в Беларуси сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса. «С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету. Компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим уже ракету типа «Искандер». Очень хорошее оружие», — сказал Александр Лукашенко.