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Беларусь не будет экспортировать зерно. Это точно

02.08.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами в Мядельском районе пояснил, почему страна не планирует экспортировать часть урожая зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что важно за счет зерна получить продукт с высокой добавленной стоимостью. Например, современные корма, чем занимается БНБК. Либо, что также более прибыльно, использовать на нужды животноводства, получить молочную и мясную продукцию.

«Главное — добавленная везде стоимость», — сказал Президент.

Кроме того, это создание новых рабочих мест в переработке, зарплаты людей и социальная сфера.

«Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно», — сказал белорусский лидер.

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