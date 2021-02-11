Беларусь окажется под влиянием циклона Volker, будет снежно и ветрено

Беларусь в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклона Volker, ожидаются снег и метель, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По словам синоптиков, текущая неделя уже ознаменовалась выходом двух южных циклонов. 8 февраля сначала по юго-западу, а 9 февраля по всей территории страны прибавил снега циклон Tristan, следом за ним 10 февраля прошел Ulf, но траектория его движения проходила южнее, поэтому снега в основном прибавилось только по Гомельской области.

Сегодня днем очередной циклон, которому немецкие синоптики дали название Volker, достигнет территории Украины, и его атмосферные фронты будут определять погоду по юго-востоку Беларуси, где ожидаются снег, временами сильный, метель, снежные заносы на дорогах. В центральных и северо-восточных районах страны снег в основном будет небольшой.

В пятницу, 12 февраля, циклон сместится с территории Украины на Брянскую область России, а Беларусь останется под влиянием его атмосферных фронтов. Во многих районах страны ожидается снег, местами метель. По востоку республики временами прогнозируются сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог – гололедица. Ночью по востоку, утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 12-18 градусов, днем – 10-15 градусов ниже нуля.

В субботу, 13 февраля, Беларусь останется в ветреной тыловой части циклона, центр которого сместится на Тульскую область России. На большей части территории страны ожидаются снег, метель, ночью и утром по юго-востоку – сильный снег, на дорогах снежные заносы. Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью будет 13-18 градусов мороза, днем – 7-14 градусов ниже нуля, по юго-западу – минус 3-6 градусов.

В воскресенье, 14 февраля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. Ночью будет от минус 5 по западу до 17 градусов мороза по востоку, днем – минус 5-11, в западных районах – 1-4 градуса ниже нуля.

В начале следующей недели погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. Ожидается морозная погода.