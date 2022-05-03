Общество

Беларусь остается приверженной целям ООН, демонстрируя решительность в вопросах обеспечения мира

03.05.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Уверен, что под вашим профессиональным руководством Организация Объединенных Наций сумеет восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем», — подчеркнул глава государства.

«Республика Беларусь остается приверженной целям деятельности Организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности, — отметил Александр Лукашенко. — Особое значение при этом Минск придает сотрудничеству с ООН и странами — членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела».

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