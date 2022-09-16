Беларусь получила единогласную поддержку от стран ШОС

Беларусь получила единогласную поддержку в вопросе получения статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств ШОС в Самарканде

Беларусь с 2010 года является партнером ШОС по диалогу, а с 2015 года — наблюдателем в организации. «У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи организации с интересами своего государства, оценить напряженный и конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях», — сказал глава государства.

«Мы очень признательны за единогласную поддержку в вопросе получения статуса полноправного члена», — отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, с учетом стратегически важного географического положения Беларусь способна органично дополнить структуру организации. «Можем предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии», — добавил он.

belta.by