А сейчас о тех, на кого наставляют то самое оружие. Мальчики и девочки, у которых вместо детского сада — подвал. Вместо школы — прощание с другом.

О таком своём детстве нашей коллеге Анастасии Бенедисюк рассказали ребята из Донбасса. Сейчас они находятся на оздоровлении в Беларуси.

Беларуси — которую сама Украина так цинично и систематично выставляет агрессором. Здесь они отдыхают, получают психологическую и медицинскую помощь. И так будет и впредь.