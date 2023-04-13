Общество

Беларусь примет 1300 детей из Донбасса на оздоровление

13.04.2023
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А сейчас о тех, на кого наставляют то самое оружие. Мальчики и девочки, у которых вместо детского сада — подвал. Вместо школы — прощание с другом.

О таком своём детстве нашей коллеге Анастасии Бенедисюк рассказали ребята из Донбасса. Сейчас они находятся на оздоровлении в Беларуси.

Беларуси — которую сама Украина так цинично и систематично выставляет агрессором. Здесь они отдыхают, получают психологическую и медицинскую помощь. И так будет и впредь.

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