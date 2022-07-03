Беларусь продает продукты питания на сумму более $18 млн в день. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

По его словам, Беларусь сегодня получает неплохую валютную выручку от экспорта продовольствия. «У нас достаточно мощностей для хранения, наш товар на складах не задерживается. Он идет сегодня достаточно ритмично. Наша страна реализует продуктов питания на сумму более $18 млн в день. Более 130 стран мира пользуются нашим продовольствием. Америка, Европа, Азия и Океания — всем известны белорусские продукты», — сказал Леонид Заяц.

Он подчеркнул, что Беларусь устойчиво занимает лидирующие позиции в мире по поставкам продуктов питания, в частности находится в пятерке по экспорту сыра, масла, сухого молока. «Сегодня наши продукты пользуются большой популярностью в разных странах мира. Даже, к примеру, Европейский союз за четыре месяца текущего года импортировал из Беларуси на сумму $196 млн. Польша — на $75 млн. Германия, Дания, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония и многие другие страны — все хотят кушать», — отметил вице-премьер.

В новых условиях интенсивно развивается сотрудничество с Россией в АПК. Оно обсуждалось в том числе на IX Форуме регионов. «Сейчас многое объединяет экономические интересы Беларуси и РФ. С учетом санкций, которые наложены на наши страны, у обеих стран есть желание реализовать программы, которые не были реализованы ранее. Наши страны могут дополнять друг друга, чтобы обеспечить внутри Союзного государства производство тех продуктов, которые нужны для нашей экономики, для наших людей. У нас для этого есть очень большие возможности», — подчеркнул Леонид Заяц.