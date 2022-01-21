ОбществоЭкономика

Беларусь стала крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину в 2021 году

21.01.2022
25

Беларусь, Россия и Словакия вошли в тройку основных поставщиков электроэнергии в Украину в прошлом году. Об этом сообщает украинское издание “Страна” со ссылкой на “Укрэнерго”.

По данным “Укрэнерго”, в 2021 году объем импорта электроэнергии в Украину составил 1 693,6 млн кВт.ч. При этом 75,5% (1 278,5 млн кВт.ч) от его объема было поставлено в торговую зону “ОЭС Украины” (из Беларуси и России), а в остров Бурштынской ТЭС – всего 24,5% (из Словакии, Венгрии, Румынии).

Больше всего электроэнергии в 2021 году было импортировано из Беларуси (69,5%). На втором месте по объемам Словакия (18,2%).

По сравнению с 2020 годом, импорт из стран Европы в остров Бурштынской ТЭС уменьшился по всем направлениям: на 79,1% из Словакии, на 87,1% из Венгрии и на 54,6% из Румынии.

В декабре 2021 года объем импорта электроэнергии вырос на 80,5% по сравнению с ноябрем. Его объемы превысили экспорт в 1,3 раза, что связано с наращиванием импорта из Беларуси (+92,7% по сравнению с ноябрем).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт в декабре 2021 года вырос в 3,4 раза (со 128,8 млн кВт.ч до 437 млн кВт.ч) за счет объемов поставок из Беларуси.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Президент посетит сегодня Лунинецкий район

Президент посетит сегодня Лунинецкий район

21.01.2022
Photo of В Лунинецком районе 195 семей в 2021 году получили право досрочного распоряжения семейным капиталом

В Лунинецком районе 195 семей в 2021 году получили право досрочного распоряжения семейным капиталом

21.01.2022
Photo of Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января

20.01.2022
Photo of “Группа анонимных алкоголиков при храме, ситуация в сельском хозяйстве и дела судебные” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 21 января

“Группа анонимных алкоголиков при храме, ситуация в сельском хозяйстве и дела судебные” – читайте в номере “Лунінецкіх навін” за 21 января

20.01.2022
Photo of Госпредприятия обеспечили более половины доходов бюджета Брестской области

Госпредприятия обеспечили более половины доходов бюджета Брестской области

20.01.2022
Photo of Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля

20.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть