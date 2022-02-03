Беларусь всегда выступала только защитником, а не агрессором. Об этом заявила член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Инна Крачек.

“В Послании народу и Национальному собранию Президент расставил важные акценты: приоритеты Беларуси, как сохранить ее независимой, кто наши друзья и союзники, почему необходимо поддержать обновленную Конституцию, – отметила Инна Крачек. – Мы подошли к важнейшему периоду нашей современной истории – обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества. В настоящее время пандемия, рост численности населения Земли обострили борьбу за ресурсы и стремление к переделу рынков. Беларусь всегда, всю мировую историю выступала только защитником, а не агрессором. Но даже защита в современном мире требует большого количества ресурсов”.

Депутат подчеркнула, в одиночку в такой обстановке не выстоять. “Поэтому текущий момент еще больше укрепил союзнические отношения Беларуси и России. Необходимо большое внимание уделять экономике, ее эффективному функционированию. Это источник средств для обеспечения социальных гарантий государства, развития сельскохозяйственных и промышленных предприятий, поддержания обороноспособности. Выстоять мы можем, только объединив усилия, сохранив свою землю и страну”, – сказала она.

Член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Тавтын добавил, что Послание – это не только глубокий и всеобъемлющий анализ происходящего в стране и мире, но и программа развития нашей страны на будущее. “Обращение главы государства было разбито на несколько блоков, основные из которых – это мир как абсолютная ценность для любого человека, историческая память народа, внутренняя и внешняя политика, которая направлена на укрепление социальных гарантий для граждан”, – отметил он.

Депутат констатировал: “Только сплотив общество, мы смогли с достоинством пережить эти непростые два года и только благодаря единству мы сможем сохранить и приукрасить нашу страну”.

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