АгропромОбществоЭкономика

Беларусь вводит лицензирование вывоза зерновых

28.03.2023
37

Беларусь вводит временное лицензирование вывоза за пределы страны пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 марта 2023 года №207, которое официально опубликовано 28 марта на Национальном правовом интернет-портале

В перечне товаров, в отношении которых будет действовать временное лицензирование вывоза, также зерно дробленое, обработанное пшеницы, ржи, других злаковых, семена рапса, подсолнечника.

Как указано в постановлении, вывоз названных товаров за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом. Разовые лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений и ее территориальные организации в областях осуществляют выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимые за пределы Беларуси указанные в документе товары при наличии лицензии на их вывоз.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства — члены ЕАЭС и государства, не являющиеся членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов. Документ не касается и товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, и начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве — члене ЕАЭС, а также помещенных под таможенные процедуры в стране ЕАЭС и перемещаемых транзитом через Беларусь.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение шести месяцев.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Капитальный ремонт путепровода в Лунинце планируют начать в апреле

Капитальный ремонт путепровода в Лунинце планируют начать в апреле

28.03.2023
Photo of Ярмарка целевой подготовки пройдёт в Лунинце

Ярмарка целевой подготовки пройдёт в Лунинце

28.03.2023
Photo of «Дороги и благоустройство» День открытого письма прошёл в Кожан-Городке Лунинецкого района

«Дороги и благоустройство» День открытого письма прошёл в Кожан-Городке Лунинецкого района

27.03.2023
Photo of Сотрудники Лунинецкого РОВД проводят акцию «Полезные каникулы»

Сотрудники Лунинецкого РОВД проводят акцию «Полезные каникулы»

27.03.2023
Photo of Неуплата налогов в крупных размерах и выплата зарплаты в «конвертах» более 1 тысяче водителей в Беларуси

Неуплата налогов в крупных размерах и выплата зарплаты в «конвертах» более 1 тысяче водителей в Беларуси

27.03.2023
Photo of «Как не попасть на деньги» Правила электроснабжения и своевременный расчет за электроэнергию (Лунинецкий район)

«Как не попасть на деньги» Правила электроснабжения и своевременный расчет за электроэнергию (Лунинецкий район)

27.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть