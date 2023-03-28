Беларусь вводит лицензирование вывоза зерновых

Беларусь вводит временное лицензирование вывоза за пределы страны пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 марта 2023 года №207, которое официально опубликовано 28 марта на Национальном правовом интернет-портале,

В перечне товаров, в отношении которых будет действовать временное лицензирование вывоза, также зерно дробленое, обработанное пшеницы, ржи, других злаковых, семена рапса, подсолнечника.

Как указано в постановлении, вывоз названных товаров за пределы Беларуси осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами, Минским горисполкомом. Разовые лицензии выдаются в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений и ее территориальные организации в областях осуществляют выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимые за пределы Беларуси указанные в документе товары при наличии лицензии на их вывоз.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства — члены ЕАЭС и государства, не являющиеся членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов. Документ не касается и товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, и начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве — члене ЕАЭС, а также помещенных под таможенные процедуры в стране ЕАЭС и перемещаемых транзитом через Беларусь.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение шести месяцев.

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