Беларусь заявляет о недопустимости политизации переговорного процесса о присоединении к ВТО

Политизация переговорного процесса о присоединении новых членов к ВТО несовместима с принципами создания безбарьерной системы международной торговли. Это отметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич, выступая на Форуме по последующим мерам в области финансирования развития Экономического и Социального Совета ООН

«Перед миром стоит задача не только восстановить темпы экономического развития до пандемии, но и преодолеть новые геополитические вызовы, а также в целом обеспечить устойчивость и последующий экономический рост, ориентированный на повышение уровня жизни простого человека, — сказал замминистра. — Полагаем, что задачей сегодняшнего заседания должно стать подтверждение сторонами Аддис-Абебской программы действий их обязательств в сфере финансирования развития».

Он подчеркнул, что, к сожалению, действия многих развитых стран, являющихся основными международными донорами, противоречат их обязательствам и разрушают перспективу глобального достижения Целей устойчивого развития.

«Озвученные в Аддис-Абебе обязательства по официальной помощи в целях развития должны быть выполнены, причем не только в адрес наименее развитых стран, но и государств со средним уровнем дохода. В этой связи использование политических предлогов для сворачивания проектов по линии Всемирного банка и других международных финансовых институтов является прямым нарушением странами-донорами их международных обязательств, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел. — Ограничение членства отдельных стран или сотрудничества с ними в международных организациях, включая сокращение их доступа к грантам и проектам технической помощи, также являются грубым нарушением странами-донорами их международных обязательств и конкретно принципа недискриминации».

Юрий Амбразевич отметил, что очевидная для всех политизация переговорного процесса о присоединении новых членов к Всемирной торговой организации несовместима с принципами создания безбарьерной системы международной торговли, одним из драйверов глобального развития.

Масштабы применения отдельными государствами инициативных односторонних экономических санкций беспрецедентны.

«Это не просто тормоз, это палки в колеса устойчивого развития. В этом зале все должны знать, что санкции, введенные ЕС и США против экспорта белорусских калийных удобрений, незаконный запрет на их транзит по территории Литвы крайне негативно сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Эти решения США, ЕС и конкретно Литвы с учетом доли Беларуси на мировом рынке калийных удобрений в 20% являются главной причиной рекордного роста цен на удобрения и на связанные с этим продукты питания и станут причиной прогнозируемого голода в наименее развитых странах. Продолжение бездумной политики ограничений, исключений, дискриминации государств в их правах, а также санкционной политики в отношении политически неугодных правительств сводит на нет усилия международного сообщества по достижению Целей устойчивого развития», — продолжил он.

«Мы призываем членов ООН не допустить узурпации странами-донорами права других государств на определение их собственного пути устойчивого развития под угрозой сокращения финансирования», — резюмировал замминистра иностранных дел Республики Беларусь.

belta.by