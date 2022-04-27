ОбществоПолитика

Беларусь заявляет о недопустимости политизации переговорного процесса о присоединении к ВТО

27.04.2022
27

Политизация переговорного процесса о присоединении новых членов к ВТО несовместима с принципами создания безбарьерной системы международной торговли. Это отметил заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич, выступая на Форуме по последующим мерам в области финансирования развития Экономического и Социального Совета ООН

«Перед миром стоит задача не только восстановить темпы экономического развития до пандемии, но и преодолеть новые геополитические вызовы, а также в целом обеспечить устойчивость и последующий экономический рост, ориентированный на повышение уровня жизни простого человека, — сказал замминистра. — Полагаем, что задачей сегодняшнего заседания должно стать подтверждение сторонами Аддис-Абебской программы действий их обязательств в сфере финансирования развития».

Он подчеркнул, что, к сожалению, действия многих развитых стран, являющихся основными международными донорами, противоречат их обязательствам и разрушают перспективу глобального достижения Целей устойчивого развития.

«Озвученные в Аддис-Абебе обязательства по официальной помощи в целях развития должны быть выполнены, причем не только в адрес наименее развитых стран, но и государств со средним уровнем дохода. В этой связи использование политических предлогов для сворачивания проектов по линии Всемирного банка и других международных финансовых институтов является прямым нарушением странами-донорами их международных обязательств, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел. — Ограничение членства отдельных стран или сотрудничества с ними в международных организациях, включая сокращение их доступа к грантам и проектам технической помощи, также являются грубым нарушением странами-донорами их международных обязательств и конкретно принципа недискриминации».

Юрий Амбразевич отметил, что  очевидная для всех политизация переговорного процесса о присоединении новых членов к Всемирной торговой организации несовместима с принципами создания безбарьерной системы международной торговли, одним из драйверов глобального развития. 

Масштабы применения отдельными государствами инициативных односторонних экономических санкций беспрецедентны.

«Это не просто тормоз, это палки в колеса устойчивого развития. В этом зале все должны знать, что санкции, введенные ЕС и США против экспорта белорусских калийных удобрений, незаконный запрет на их транзит по территории Литвы крайне негативно сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Эти решения США, ЕС и конкретно Литвы с учетом доли Беларуси на мировом рынке калийных удобрений в 20% являются главной причиной рекордного роста цен на удобрения и на связанные с этим продукты питания и станут причиной прогнозируемого голода в наименее развитых странах. Продолжение бездумной политики ограничений, исключений, дискриминации государств в их правах, а также санкционной политики в отношении политически неугодных правительств сводит на нет усилия международного сообщества по достижению Целей устойчивого развития», — продолжил он.

«Мы призываем членов ООН не допустить узурпации странами-донорами права других государств на определение их собственного пути устойчивого развития под угрозой сокращения финансирования», — резюмировал замминистра иностранных дел Республики Беларусь.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Прямую телефонную линию» проведёт заместитель руководителя Лунинецкого района

«Прямую телефонную линию» проведёт заместитель руководителя Лунинецкого района

27.04.2022
Photo of 28 апреля — Всемирный день охраны труда

28 апреля — Всемирный день охраны труда

27.04.2022
Photo of В Лунинецком районе с 27 апреля разрешено отключать отопление. Есть очередность

В Лунинецком районе с 27 апреля разрешено отключать отопление. Есть очередность

27.04.2022
Photo of Подготовка к купальному сезону. В Лунинецком районе будет функционировать 6 пляжей

Подготовка к купальному сезону. В Лунинецком районе будет функционировать 6 пляжей

27.04.2022
Photo of Президент: время показало правильность наших решений о развитии пострадавших регионов

Президент: время показало правильность наших решений о развитии пострадавших регионов

26.04.2022
Photo of Президент обсудил состояние дел в банковской системе

Президент обсудил состояние дел в банковской системе

26.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть