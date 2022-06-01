Беларусбанк снижает процентные ставки по кредитам на недвижимость, сообщили БЕЛТА в банке.

«С 1 июня этого года банк снижает процентные ставки до 19% годовых (ставка рефинансирования НБРБ — плюс 7 пунктов) по вновь заключаемым кредитным договорам для докредитования граждан, заключивших в банке кредитные договоры на финансирование недвижимости с господдержкой, а также снижает до 21% годовых (ставка рефинансирования НБРБ — плюс 9 пунктов) для граждан, заключивших договоры на строительство жилья с государственными заказчиками (застройщиками)», — сообщили в Беларусбанке.

По кредитам на финансирование недвижимости, оформленным с 1 марта по 31 мая 2022 года, до конца текущего года будет применятся фиксированное значение ставки рефинансирования Нацбанка — 9,25%. Помимо этого, по-прежнему можно воспользоваться отсрочкой по погашению основного долга на срок до 6 месяцев с продлением срока возврата кредита на 12 месяцев.

Узнать подробности, а также ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте Беларусбанка или по телефону контакт-центра 147.