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Белгидромет: на реках Беларуси будет отмечаться спад уровней воды

26.04.2023
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На реках Беларуси будет отмечаться в основном спад уровней воды, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На реках Беларуси отмечается спад уровней воды весеннего половодья с интенсивностью до 46 см в сутки. Лишь на Припяти наблюдается незначительный (1 см в сутки) рост уровней воды и ровный их ход. Вода находится на пойме на отдельных участках рек бассейнов Немана, Вилии, большинстве рек бассейнов Днепра, Березины, Сожа и Припяти», — рассказали в Белгидромете.

Уровни воды превышают опасно высокие отметки на Днепре у Жлобина и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Соже у Гомеля, Припяти у деревни Черничи, Петрикова, Мозыря, ее притоках реках Цна у деревни Дятловичи, Птичь у деревни Першая Слободка, Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье.

По данным МЧС затопления речными водами наблюдаются в большинстве районов Гомельской области, Витебском, Лепельском и Чашникском районах Витебской области, Лунинецком районе Брестской области и Столбцовском районе Минской области.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от плюс 6,8 до плюс 13 градусов.

По прогнозам гидрологов, в ближайшее время на реках Беларуси будет отмечаться в основном спад уровней воды, в результате чего на Днепре у Жлобина, Березине у Бобруйска, а также на притоках Припяти реках Птичь у деревни Першая Слободка, Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье уровни воды опустятся ниже опасно высоких отметок. На Вилии у агрогородка Стешицы и притоке Березины реке Свислочь у деревни Теребуты вода войдет в русло.

belta.by

 

 

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