Белгидромет не прогнозирует раннего начала посевной. Об этом заявила на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяна Четырко.

«По поводу сроков посевной — все будет зависеть от погодных условий. Пока раннего начала посевной мы не ожидаем», — сказала Татьяна Четырко.

По ее словам, условия для озимых в этом году складываются несколько неблагоприятно. «Снежный покров лег на талую, непромерзшую почву, что привело к повышенному расходу питательных веществ. В настоящее время снежный покров сошел на большей части территории страны, он отмечается только на северо-востоке страны, и то незначительный. Поэтому сильные морозы, которые мы ожидаем в ближайшее время, могут несколько осложнить агрометеорологическую обстановку, то есть где-то могут отмечаться подмерзания озимых культур», — отметила представитель Белгидромета.