Белгидромет: в апреле на реках страны формировались максимальные уровни воды весеннего половодья

В апреле на реках страны происходило формирование максимальных уровней воды весеннего половодья, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«За апрель в среднем по стране выпало 39,3 мм осадков, что составило 102% климатической нормы. По большей части территории страны, преимущественно по северу и в центре, выпало 60-100% климатической нормы осадков, по остальной территории — 100-150% нормы и более. Больше всего осадков отмечено на территории Брестской области (126% нормы), меньше всего — на территории Минской области (79% нормы). На протяжении месяца режим увлажнения был неоднородным: для первой декады было характерно избыточное увлажнение (выпало 143% нормы), во второй и третьей декадах отмечался недобор осадков, выпало 89% нормы», — рассказали в Белгидромете.

В апреле на реках страны происходило формирование максимальных уровней воды весеннего половодья, в этот период уровни воды превышали опасные высокие отметки на Западной Двине у Полоцка и Верхнедвинска, ее притоке реке Улла — у агрогородка Бочейково, Березине — у Борисова и Бобруйска, Днепре — у Жлобина и Лоева, его притоке реке Друть — у Городища, Соже — у Гомеля, его притоке реке Проня — у деревни Летяги, Припяти — у деревни Черничи, Петрикова, Мозыря, ее притоках реках Цна — у деревни Дятловичи, Птичь — у деревни Першая Слободка, Случь — у агрогородка Ленин и Уборть — у деревни Краснобережье.

В первой и второй декадах месяца максимумы половодья сформировались на Западной Двине, Немане, Соже, Днепре и Березине, на Припяти формирование максимальных уровней воды весеннего половодья закончилось в третьей декаде апреля. Значения максимальных уровней воды весеннего половодья оказались близкими к среднемноголетним значениям и несколько выше их.

По информации гидрологов, водность большинства рек в апреле была повышена: на Западной Двине, Днепре, Березине, Соже и Припяти она была больше нормы на 30-80%, а на Немане и Вилии — была близка к обычной для этого времени.

belta.by